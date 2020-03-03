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Воры-карманники, архивное фото.

Полиция предупреждает: карманники в Кишиневе вновь "вышли на охоту"

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200303/29384666/politsiya-preduprezhdaet-karmanniki-v-kishineve-vnov-vyshli-na-okhotu.html

Сотрудники столичной полиции задержали в Кишиневе опасного рецидивиста - основным его криминальным промыслом были карманные кражи, за это мужчина был неоднократно судим и отбывал наказание в пенитенциарном учреждении.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik.  Следователи Инспектората полиции сектора Рышкань совместно с сотрудниками Отдела по борьбе с преступлениями в общественных местах  задержали  44-летнего уроженца Бельц. Он подозревается в совершении карманной кражи в одном из супермаркетов. По данным полиции Кишинева, задержанный не раз была судим в Молдове и в России за аналогичные преступления и отбывал различные сроки в местах лишения свободы.

Для совершения преступления карманник применил старый, "классический" способ - воспользовавшись невнимательностью клиента супермаркета, рассчитывавшегося у кассы за покупки, он в мгновение ока вытащил из кармана его куртки кошелек, после чего спокойно скрылся с места преступления. 
Кража из кармана
© Flickr / Kate Sumbler
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Однако криминальный фарт на этот раз был не на стороне карманника - помимо того, что его куш составил всего 350 леев (больше в кошельке не было), его действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные в вестибюле торгового центра, находящегося на Московском проспекте. 

Оперативникам удалось задержать карманника и доставить его на допрос в Инспекторат полиции сектора Рышкановка, где он полностью сознался в содеянном. Если вину ловкого на руку мужчины признают в суде, ему грозит до 2 лет тюремного заключения или штраф до 42 тысяч леев. 

Чтобы обезопасить себя от карманной кражи в общественных местах в столичной полиции вышли предупреждением: 

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Теги:
задержание, предупреждение, карманники, полиция


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