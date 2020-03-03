Полиция предупреждает: карманники в Кишиневе вновь "вышли на охоту"

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Следователи Инспектората полиции сектора Рышкань совместно с сотрудниками Отдела по борьбе с преступлениями в общественных местах задержали 44-летнего уроженца Бельц. Он подозревается в совершении карманной кражи в одном из супермаркетов. По данным полиции Кишинева, задержанный не раз была судим в Молдове и в России за аналогичные преступления и отбывал различные сроки в местах лишения свободы.
Для совершения преступления карманник применил старый, "классический" способ - воспользовавшись невнимательностью клиента супермаркета, рассчитывавшегося у кассы за покупки, он в мгновение ока вытащил из кармана его куртки кошелек, после чего спокойно скрылся с места преступления.
Однако криминальный фарт на этот раз был не на стороне карманника - помимо того, что его куш составил всего 350 леев (больше в кошельке не было), его действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные в вестибюле торгового центра, находящегося на Московском проспекте.
Оперативникам удалось задержать карманника и доставить его на допрос в Инспекторат полиции сектора Рышкановка, где он полностью сознался в содеянном. Если вину ловкого на руку мужчины признают в суде, ему грозит до 2 лет тюремного заключения или штраф до 42 тысяч леев.
Чтобы обезопасить себя от карманной кражи в общественных местах в столичной полиции вышли предупреждением:
- Не стоить хранить деньги в задних карманах;
- Если в общественном транспорте много народу, нужно внимательно следить за вещами и окружающими людьми;
- Сумка, за которой не смотрит ее хозяин, — подходящая мишень для карманника;
- Поклажу или багаж нужно держать в поле своего зрения;
- Не забывайте, что большинство карманников хорошо одеты. Воры могут быть разного возраста и пола.
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