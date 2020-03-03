Полиция предупреждает: карманники в Кишиневе вновь "вышли на охоту"

Сотрудники столичной полиции задержали в Кишиневе опасного рецидивиста - основным его криминальным промыслом были карманные кражи, за это мужчина был неоднократно судим и отбывал наказание в пенитенциарном учреждении.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Следователи Инспектората полиции сектора Рышкань совместно с сотрудниками Отдела по борьбе с преступлениями в общественных местах задержали 44-летнего уроженца Бельц. Он подозревается в совершении карманной кражи в одном из супермаркетов. По данным полиции Кишинева, задержанный не раз была судим в Молдове и в России за аналогичные преступления и отбывал различные сроки в местах лишения свободы.

Однако криминальный фарт на этот раз был не на стороне карманника - помимо того, что его куш составил всего 350 леев (больше в кошельке не было), его действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные в вестибюле торгового центра, находящегося на Московском проспекте.

Оперативникам удалось задержать карманника и доставить его на допрос в Инспекторат полиции сектора Рышкановка, где он полностью сознался в содеянном. Если вину ловкого на руку мужчины признают в суде, ему грозит до 2 лет тюремного заключения или штраф до 42 тысяч леев.

Чтобы обезопасить себя от карманной кражи в общественных местах в столичной полиции вышли предупреждением: