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Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре

Кем является мужчина, разбивший дверь правительства: ответ ветеранов

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200303/29394855/kto-takoy-muzhchina-razbivshiy-dver-pravitelstva-otvet-veteranov.html

В полиции расследуют инцидент, а дебошир рискует получить наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Мужчина, разбивший стекло на двери правительства, не является ветераном вооруженного конфликта на Днестре. Такое заявление для прессы сделал председатель ассоциации "Движение приднестровских беженцев" Анатол Бызгу.

"Я смотрел видео, и потом еще мне сказали коллеги, которые были рядом, что это не ветеран конфликта. Я его не знаю. Думаю, даже мои коллеги не смогут сказать, кто это. Очевидно, что он нарушил закон, и за такие действия предусмотрено наказание", - отметил Бызгу.

Напомним, что в понедельник на прошедшем протесте ветеранов вооруженного конфликта на Днестре некоторые его участники попробовали дестабилизировать общественный порядок.

Один из манифестантов попытался попасть в правительство и разбил стекло на двери здания.

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Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре
© Sputnik / Miroslav Rotari
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре

В полиции уже расследуют инцидент, а мужчина рискует получить наказание, в соответствии с Уголовным кодексом республики, рассказала корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Следователи собирают доказательства вины подозреваемого, после чего будет вынесено решение - понесет мужчина уголовную или административную ответственность. 

Заявление полиции по итогам протеста 

После протеста Генеральный инспекторат полиции прокомментировал произошедшие события.

Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Протестующие нарушили право граждан на свободное передвижение, заблокировав общественный транспорт на нескольких артериях, создав дискомфорт жителям города, экономическим агентам, аварийным службам и не только. Все это время полиция обеспечивала общественный порядок, безопасность граждан и дорожного движения", - добавили в инспекторате.

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В ведомстве отметили, что все незаконные действия, допущенные во время демонстрации, были зарегистрированы и задокументированы компетентными органами, и к лицам, которые причастны, будут применены санкции в соответствии с положениями закона.

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