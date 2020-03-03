Кем является мужчина, разбивший дверь правительства: ответ ветеранов

В полиции расследуют инцидент, а дебошир рискует получить наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Мужчина, разбивший стекло на двери правительства, не является ветераном вооруженного конфликта на Днестре. Такое заявление для прессы сделал председатель ассоциации "Движение приднестровских беженцев" Анатол Бызгу.

"Я смотрел видео, и потом еще мне сказали коллеги, которые были рядом, что это не ветеран конфликта. Я его не знаю. Думаю, даже мои коллеги не смогут сказать, кто это. Очевидно, что он нарушил закон, и за такие действия предусмотрено наказание", - отметил Бызгу.

Напомним, что в понедельник на прошедшем протесте ветеранов вооруженного конфликта на Днестре некоторые его участники попробовали дестабилизировать общественный порядок.

Один из манифестантов попытался попасть в правительство и разбил стекло на двери здания.

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© Sputnik / Miroslav Rotari Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре

В полиции уже расследуют инцидент, а мужчина рискует получить наказание, в соответствии с Уголовным кодексом республики, рассказала корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Следователи собирают доказательства вины подозреваемого, после чего будет вынесено решение - понесет мужчина уголовную или административную ответственность.

Заявление полиции по итогам протеста

После протеста Генеральный инспекторат полиции прокомментировал произошедшие события.

"Протестующие нарушили право граждан на свободное передвижение, заблокировав общественный транспорт на нескольких артериях, создав дискомфорт жителям города, экономическим агентам, аварийным службам и не только. Все это время полиция обеспечивала общественный порядок, безопасность граждан и дорожного движения", - добавили в инспекторате.

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В ведомстве отметили, что все незаконные действия, допущенные во время демонстрации, были зарегистрированы и задокументированы компетентными органами, и к лицам, которые причастны, будут применены санкции в соответствии с положениями закона.

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