Массовое отравление на юге Молдовы: госпитализированы десятки детей

Глава Минздрава потребовала проверить состояние здоровья всех учащихся гимназии, преподавателей, а также других сотрудников образовательного учреждения.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Массовое отравление в селе Чок-Майдан (Комрат) на юге Молдовы: 36 учащихся местной гимназии госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Предположительно виной всему стала еда из столовой образовательного учреждения.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты приняло к сведению случай отравления продуктами питания в гимназии в селе Чок-Майдан", - отмечено в сообщении ведомства. © Sputnik / Андрей Александров За два года в Молдове зарегистрировано 405 случаев отравления пестицидами

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну потребовала предоставить госпитализированным детям всю необходимую медицинскую помощь и в случае необходимости перевезти их в республиканские больницы. Министр также попросила проверить состояние здоровья всех учащихся и педагогов, а также других сотрудников образовательного учреждения.

Сообщается, что были проверены 120 детей. Возраст пострадавших - от 8 до 15 лет.

Специалисты Национального агентства общественного здоровья совместно с экспертами Агентства продовольственной безопасности работают над установлением точной причины отравления.

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