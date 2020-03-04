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Массовое отравление на юге Молдовы: госпитализированы десятки детей

© Sputnik / Владимир Вяткин
Происшествия
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21601
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200304/29407039/massovoe-otravlenie-na-yuge-moldova-gospitalizirovany-desyatki-detey.html

Глава Минздрава потребовала проверить состояние здоровья всех учащихся гимназии, преподавателей, а также других сотрудников образовательного учреждения.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Массовое отравление в селе Чок-Майдан (Комрат) на юге Молдовы: 36 учащихся местной гимназии госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Предположительно виной всему стала еда из столовой образовательного учреждения.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты приняло к сведению случай отравления продуктами питания в гимназии в селе Чок-Майдан", - отмечено в сообщении ведомства.
Пестициды, архивное фото.
© Sputnik / Андрей Александров
За два года в Молдове зарегистрировано 405 случаев отравления пестицидами

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну потребовала предоставить госпитализированным детям всю необходимую медицинскую помощь и в случае необходимости перевезти их в республиканские больницы. Министр также попросила проверить состояние здоровья всех учащихся и педагогов, а также других сотрудников образовательного учреждения.

Сообщается, что были проверены 120 детей. Возраст пострадавших - от 8 до 15 лет.

Специалисты Национального агентства общественного здоровья совместно с экспертами Агентства продовольственной безопасности работают над установлением точной причины отравления.

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