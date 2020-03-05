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Пожар в многоэтажке Кишинева

Проспала пожар: в Бендерах спасают пожилую женщину

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200305/29422122/prospala-pozhar-v-benderakh-spasayut-pozhiluyu-zhenschinu.html

Специалисты уже установили причину возгорания. Она оказалась банальной – неисправность электропроводки.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Замыкание электропроводки стало причиной пожара в приднестровском селе Парканы. Есть пострадавшая – 70-летняя женщина. По последним данным, она находится в крайне тяжелом состоянии.

Все произошло на улице Комсомольской в одном из частных домов. По сообщению на линию 101, дом загорелся и есть пострадавшая. На место выехал один из пожарных расчетов города Бендеры и бригада скорой помощи. Очаг возгорания находился в одной из комнат. До приезда огнеборцев домочадцам удалось сбить пламя.

"Выяснилось: пожар возник из-за короткого замыкания в ночнике. Он висел над диваном. 70-летняя хозяйка дома в это время крепко спала. Огонь стал быстро распространяться. На спящей женщине загорелась одежда", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Пожар
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Врачи определили у женщины 80% ожогов всего тела II и III степени. Ее доставили в реанимацию Бендерской городской больницы.

Прибывшие специалисты электрораспределительной компании дом обесточили. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарного надзора. Общая площадь возгорания составила 16 кв. метров.

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Теги:
пожарники, пожар, Приднестровье


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