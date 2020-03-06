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Трагедия в Кишиневе: сбили мужчину - видео

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200306/29436658/tragediya-v-kishineve-sbili-muzhchinu-video.html

Очевидцы сняли на видео жуткое последствие ДТП, которое произошло на улице Каля Мошилор, сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. На улице Каля Мошилор в Кишиневе сбили мужчину. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

"В полицию поступил звонок в 8.05. Пешехода сбил автомобиль марки Toyota", - заявила Стати. 

На место трагедии выехал экипаж Отдела документирования дорожных происшествий полиции Кишинева. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. 

В сети выложили видео, где видно, как пострадавший лежит на асфальте. О состоянии пешехода пока ничего не известно. 

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