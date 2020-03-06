Неужели началось - у гражданина Молдовы подозревают коронавирус

Гражданина Молдовы, вернувшегося из Италии, срочно госпитализировали, врачи-инфекционисты подозревают, что он заразился коронавирусом, поскольку долгое время находился в одном из регионов Италии, где зарегистрирована вспышка этого заболевания.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. Симптомы коронавируса заподозрили у одного из граждан Молдовы, вернувшегося из Италии, при проверке на тепловизоре было установлено, что у него повышена температура тела. Более того, у него присутствовали симптомы острого респираторного заболевания.

Мужчину экстренно госпитализировали в Инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, были взяты анализы, результаты которых станут известны в пятницу во второй половине дня. Такую информацию представил оперативный штаб, действующий при министерстве здравоохранения Молдовы. © Sputnik / Yana Zaharova В Молдове еще два пациента с подозрением на коронавирус

По данным, представленным Пограничной полицией Молдовы, число лиц, въехавших в республику за минувшие сутки превысило 19 тысяч человек, 275 из них прибыли из Италии.

За минувшие сутки эпидемиологические листки на въезде в страну заполнили 1313 человек, состояние здоровья которых вызвало подозрения у специалистов и сотрудников Пограничной полиции. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну призвала граждан и гостей нашей страны быть ответственными и заполнять такие бланки по первому требованию для предотвращения проникновения в республику вируса нового типа.

О мерах, которые будут применены, если на территории Молдовы возникнет очаг распространения коронавируса, Sputnik Молдова рассказала государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Марина Головач.

"Тесты для пациентов с подозрением на коронавирус будут проводиться в лабораториях инфекционной больницы. В случае, если диагноз подтвердится, будут приняты все меры для изоляции носителей вируса и предотвращения распространения инфекции, - сообщила Головач. - Если мы получим положительный результат COVID-19, пациент будет находиться либо в больнице имени Тома Чорбэ, либо в другой больнице, если к этому будут показания. Если инфицирован ребенок, он поступит в детскую инфекционную городскую больницу", заявила Головач.

Госсекретарь также отметила, что, если случай коронавируса подтвердится, будут подвергнуты эпидемиологическому исследованию все, с кем контактировал больной. Собранная информация будет в срочном порядке передана в первичные медико-санитарные учреждения.

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