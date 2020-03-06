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Задержание

Над Дрэгуцану навис арест: прокуратура запросила 30 суток для экс-главы НБМ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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11710
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200306/29441869/Nad-Dregutsanu-navis-arest-prokuratura-zaprosila-30-sutok-dlya-eks-glavy-NBM.html

Остальные члены руководства Национального банка Молдовы, задержанные накануне, продолжают находиться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. Их судьбу прокуроры решат по истечении 72 часов.  

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура запросила в суде 30 суток предварительного ареста для бывшего главы Национального банка Дорина Дрэгуцану. Соответствующую информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру.

Дни открытых дверей в Национальном банке Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дело о "краже века": экс-главе Нацбанка предъявлено обвинение в мошенничестве

Кроме того, Виеру добавила, что остальные подозреваемые, которые были задержаны на 72 часа накануне, содержатся в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. По истечении этого срока, прокуроры примут решение о помещении их под предварительный арест.

Бывший глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану проходит обвиняемым в уголовном деле о "краже века". В частности, ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. 

Вместе с ним, но еще в статусе подозреваемых, проходят бывший и нынешний вице-председатели НБМ, а также глава отдела в банке.

В четверг утром Антикоррупционная прокуратура провела следственные мероприятия в здании Национального банка Молдовы в рамках дела о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

Затем генеральный прокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что санкционировал допрос и задержание бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану.

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