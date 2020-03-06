Над Дрэгуцану навис арест: прокуратура запросила 30 суток для экс-главы НБМ

Остальные члены руководства Национального банка Молдовы, задержанные накануне, продолжают находиться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. Их судьбу прокуроры решат по истечении 72 часов.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура запросила в суде 30 суток предварительного ареста для бывшего главы Национального банка Дорина Дрэгуцану. Соответствующую информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру.

Кроме того, Виеру добавила, что остальные подозреваемые, которые были задержаны на 72 часа накануне, содержатся в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией. По истечении этого срока, прокуроры примут решение о помещении их под предварительный арест.

Бывший глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану проходит обвиняемым в уголовном деле о "краже века". В частности, ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Вместе с ним, но еще в статусе подозреваемых, проходят бывший и нынешний вице-председатели НБМ, а также глава отдела в банке.

В четверг утром Антикоррупционная прокуратура провела следственные мероприятия в здании Национального банка Молдовы в рамках дела о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

Затем генеральный прокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что санкционировал допрос и задержание бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану.

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