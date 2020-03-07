Сообщение Минздрава: в Молдове подтвержден первый случай коронавируса

В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты подтвердили первый случай коронавируса, который был зарегистрирован на территории республики.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Коронавирус нового типа подтвердился у женщины, которая в субботу приехала из Италии в Молдову, сообщили в Минздраве. Заразившейся 48 лет, в лаборатории Национального агентства общественного здоровья сейчас проводят дополнительный анализ, чтобы удостовериться, что речь идет именно о вирусе нового типа.

Пациентку госпитализировали в Инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, где она получает необходимое лечение. Осложняет ситуацию то, что женщина страдает рядом хронических заболеваний, в том числе сахарным диабетом и гипертонией.

Женщину забрала в Международном аэропорту Кишинева машина скорой медицинской помощи, пациентка была в тяжелом состоянии, у нее присутствовали симптомы двухсторонней бронхопневмонии, дыхательная недостаточность, повышенная температура, кашель, общая слабость. © AFP 2019 / Miguel Medina Наши в Италии: молдавские гастарбайтеры - о ситуации с коронавирусом

Минздрав Молдовы призывает всех пассажиров, летевших рейсом коммпании Air Moldova, 9U 480, Милан-Кишинев, приземлившегося в 11:29 в аэропорту столицы, оставаться дома в изоляции от других членов семьи, а также незамедлительно обратиться в воскресенье к семейному врачу.

Воскресный день в Молдове начнется с заседания спецкомиссии, где обсудят ситуацию с опасностью распространения коронавируса нового типа на территории республики. Заседание начнется в 08:00 утра, других подробностей в пресс-службе кабинета министров не представили.

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