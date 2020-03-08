Данные Погранполиции - подозрения на коронавирус на рубежах Молдовы

После того, как премьер-министр Ион Кику сообщил на Facebook, что на контрольно-пропускном пункте на въезде в Молдову был задержан автобус, в котором находились пассажиры с предположительными симптомами COVID-2019, Пограничная полиция выступила с заявлением.

КИШИНЕВ, 8 мар - Sputnik. Пограничная полиция Молдовы сообщает, что в течение дня не был запрещен доступ ни одному из транспортных средств, пересекавших государственные рубежи республики, в связи с опасностью распространения на территории республики коронавируса.

В Погранполиции отметили, что 8 марта, в 06:20 утра, на контрольно-пропускном пункте Леушены у троих пассажиров автобусного рейса, следовавшего из Италии в Молдову, зафиксировали субфебрильную, слегка повышенную температуру тела. Пассажиров сняли с рейса, до приезда экипажа скорой медицинской помощи они находились в изолированном помещении. © REUTERS / Guglielmo Mangiapane Коронавирус наступает: власти Италии закрыли на карантин ряд регионов страны

Прибывшие на место врачи установили, что у граждан нет симптомов коронавируса нового типа, им был разрешен в республику, но с одним условием - все трое будут находиться в течение двух недель под наблюдением врачей.

В связи с инцидентом все остальные 35 пассажиров автобуса заполнили эпидемиологические листки, по приезду домой они также будут наблюдаться у врачей во избежание возможного распространения инфекции.

Напомним, что после утреннего заседания Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, на котором обсуждались меры по противодействию распространения в Молдове вируса COVID-19, премьер-министр Ион Кику опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook ряд выводов.

В частности, глава кабмина сообщил, что вероятность выявления новых случаев коронавируса в Молдове очень велика. Премьер также заявил, что на одном из пунктов пограничного контроля был задержан автобус, следовавший из Италии, в котором находились несколько пациентов с симптомами заболевания.

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