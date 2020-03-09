В шаге от трагедии: в Кишиневе маршрутка едва не упала с моста

Страшное происшествие случилось в молдавской столице. Микроавтобус едва не свалился с моста на Телецентре.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Маршрутное такси в Кишиневе после столкновения с автомобилем марки Toyota, едва не вылетело за пределы ограды на мосте.

Эта авария произошла на пересечении улиц Хынчешть и Миорица.

Пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати заявила для Sputnik Молдова, что в результате этого ДТП никто не пострадал.

Оба водителя отправились в полицейский участок, где расскажут все обстоятельства происшествия. Водитель, которого признают виновным, рискует получить штраф в размере от 1500 леев и шесть штрафных пунктов.

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