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Трагедия после праздника: жестокое убийство в кишиневском спальном районе

© CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200309/29467039/tragediya-ubiystvo-na-ciocana-v-kishineve-detali.html

Столичная полиция представила подробности о случае, в котором проявился "синдром постпраздничной агрессивности".

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. В столичном секторе Чекане было найдено тело мужчины, сообщает кишиневская полиция.

Вызов поступил в Единую службу спасения 112, звонивший сигнализировал о драке в одной из квартир.

"Приехав на место происшествия, полицейские нашли уже бездыханное тело жертвы", - заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

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© CC0 / Pixabay / markusspiske
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По ее словам, судебный врач констатировал смерть 43-летнего мужчины от множества ударов по голове. 

В результате следственных мероприятий полиции удалось найти подозреваемого.

Им оказался 26-летний молодой человек. Его задержали на 72 часа.

Открыто уголовное дело. Виновному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

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