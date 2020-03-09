Трагедия после праздника: жестокое убийство в кишиневском спальном районе

Столичная полиция представила подробности о случае, в котором проявился "синдром постпраздничной агрессивности".

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. В столичном секторе Чекане было найдено тело мужчины, сообщает кишиневская полиция.

Вызов поступил в Единую службу спасения 112, звонивший сигнализировал о драке в одной из квартир.

"Приехав на место происшествия, полицейские нашли уже бездыханное тело жертвы", - заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

Убийство в Парканах: душегубы задержаны, их объяснения поражают дикостью>>>

По ее словам, судебный врач констатировал смерть 43-летнего мужчины от множества ударов по голове.

В результате следственных мероприятий полиции удалось найти подозреваемого.

Им оказался 26-летний молодой человек. Его задержали на 72 часа.

Открыто уголовное дело. Виновному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK