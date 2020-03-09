Трагедия после праздника: жестокое убийство в кишиневском спальном районе

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. В столичном секторе Чекане было найдено тело мужчины, сообщает кишиневская полиция.
Вызов поступил в Единую службу спасения 112, звонивший сигнализировал о драке в одной из квартир.
"Приехав на место происшествия, полицейские нашли уже бездыханное тело жертвы", - заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
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В результате следственных мероприятий полиции удалось найти подозреваемого.
Им оказался 26-летний молодой человек. Его задержали на 72 часа.
Открыто уголовное дело. Виновному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
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