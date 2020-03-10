11:32 10 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD17.39
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.70
Поиск
Мужчина с ножом

Расчленил и закопал: в Днестровске расследуют убийство

© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
Происшествия
Получить короткую ссылку
138 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200310/29467552/raschlenil-i-zakopal-v-dnestrovske-rassleduyut-ubiystvo.html

Трагедия произошла больше недели назад, сейчас история получила свою развязку – подозреваемый в убийстве молодого человека задержан.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Сотрудниками уголовного розыска задержан 54-летний житель города Днестровск. Он подозревается в жестокой расправе над молодым мужчиной.

Все произошло больше недели назад. 36-летний житель Днестровска пришел в гости к своей бывшей девушке и ее нынешнему избраннику.

"Мужчины выпивали, между ними возник конфликт из-за дамы. В итоге хозяин квартиры нанес несколько ударов ножом своему оппоненту", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Arest
© Sputnik / Vitaly Belousov
Довели до крайности, убила сына: жительница Тирасполя понесет наказание
Мужчина от полученных ран скончался на месте. Его тело, разрезав на части, подозреваемый продержал несколько дней в ванной. Ночью 2 марта вывез и закопал в районе ГЭК-2 по улице Котовского.

Сейчас один из фрагментов частей тела был обнаружен неподалеку от места захоронения. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли и само тело.

Как сообщили в МВД, подозреваемый задержан и дает признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Жестокое убийство в Вулканештах: виновник получил длительный срок
Неожиданно: граждане Молдовы вооружились "до зубов" - лучше, чем в Нацармии
Теги:
убийство, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядят из космоса последствия коронавируса в городах - фото
Milan Central Station passengers checked as 16 million are on quarantine lockdown
Италия: карантин по коронавирусу затронул четверть населения страны
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться