Расчленил и закопал: в Днестровске расследуют убийство

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Сотрудниками уголовного розыска задержан 54-летний житель города Днестровск. Он подозревается в жестокой расправе над молодым мужчиной.
Все произошло больше недели назад. 36-летний житель Днестровска пришел в гости к своей бывшей девушке и ее нынешнему избраннику.
"Мужчины выпивали, между ними возник конфликт из-за дамы. В итоге хозяин квартиры нанес несколько ударов ножом своему оппоненту", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
Сейчас один из фрагментов частей тела был обнаружен неподалеку от места захоронения. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли и само тело.
Как сообщили в МВД, подозреваемый задержан и дает признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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