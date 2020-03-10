Расчленил и закопал: в Днестровске расследуют убийство

Трагедия произошла больше недели назад, сейчас история получила свою развязку – подозреваемый в убийстве молодого человека задержан.

ТИРАСПОЛЬ, 10 мар – Sputnik. Сотрудниками уголовного розыска задержан 54-летний житель города Днестровск. Он подозревается в жестокой расправе над молодым мужчиной.

Все произошло больше недели назад. 36-летний житель Днестровска пришел в гости к своей бывшей девушке и ее нынешнему избраннику.

"Мужчины выпивали, между ними возник конфликт из-за дамы. В итоге хозяин квартиры нанес несколько ударов ножом своему оппоненту", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Мужчина от полученных ран скончался на месте. Его тело, разрезав на части, подозреваемый продержал несколько дней в ванной. Ночью 2 марта вывез и закопал в районе ГЭК-2 по улице Котовского.

Сейчас один из фрагментов частей тела был обнаружен неподалеку от места захоронения. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли и само тело.

Как сообщили в МВД, подозреваемый задержан и дает признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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