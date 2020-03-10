В Кишиневе задержан вице-президент Нацбанка

Информацию о задержании Иона Стурзу подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Вице-президент Национального банка Молдовы Ион Стурзу задержан на трое суток, сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру. Его доставили в изолятор из Кишиневского аэропорта по прибытию в Молдову.

Стурза проходит по делу о хищениях из банковской системы.

На прошлой неделе из руководства НБМ задержали нескольких человек - бывшего главу учреждения Дорина Дрэгуцану, экс-замглаву Эмму Тэбырцэ и главу управления по спецнадзору Иона Ропота - они получили по 30 суток ареста. Также был арестован вице-председатель Аурелиу Чинчлей, который вскоре был освобожден под подписку о невыезде, благодаря сотрудничеству со следствием.

В четверг, 5 марта, Антикоррупционная прокуратура провела следственные мероприятия в здании Национального банка Молдовы. Эти действия связаны с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы.

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