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Пожар.

Пожар в поликлинике РКБ в Кишиневе: потребовалась эвакуация людей

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200311/29494929/pozhar-poliklinika-chisinau-potrebovalas-evakuatsiy-rcb.html

На ликвидацию возгорания ушло менее получаса. Однако спасателям пришлось вывести наружу порядка 200 людей.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Пожар в поликлинике Республиканской клинической больницы произошел в среду после обеда. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 13.58. Пожар произошел в одном из кабинетов поликлиники РКБ. На место происшествия прибыли два спецрасчета. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 14.19. Потребовалось эвакуировать порядка 200 человек со второго и третьего этажей, чтобы избежать риска отравления продуктами горения", - сообщили в инспекторате.

По информации источника, в результате пожара нанесен частичный ущерб оборудованию кабинета. 

"Ни один человек не пострадал. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - добавили в ведомстве.

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