В Молдове зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом

Всего было 30 случаев с подозрением на коронавирус нового типа, из которых лабораторно подтверждены два.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. В Молдове подтвердились еще два случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, было 30 случаев с подозрением на коронавирус нового типа, из которых подтверждены два.

"Оба человека прибыли в Молдову из Италии", - сказала Думбрэвяну.

Она отметила, что состояние пациентов средней степени тяжести.

"В тоже время у нас есть два новых случая с подозрением на коронавирус. А если говорить о муниципальной детской инфекционной больнице, то находится шесть человек - один взрослый и пятеро детей", - подчеркнула министр.

По словам президент Молдовы Игоря Додона, власти готовы к развитию любых сценариев.

"У нас достаточно специалистов, врачей, площадей, оборудования и лекарств для всех сценариев, в том числе оборудования для поддержки дыхания пациентов", - отметил Додон.

По его словам, власти Молдовы сотрудничают с международными партнерами. "У нас хорошее взаимодействие с ВОЗ - нам предоставляют все необходимое. Мы установили хорошие контакты - Китай выразил открытость. Они готовы помочь нам и оборудованием, и всем необоходимым", - сказал президент Молдовы.

Он сообщил, что российские партнеры сообщили о готовности помочь Молдове.

"Мы оказались в более сложной ситуации, чем Россия, так как граничим с Европейским союзом. Мы направили им список того, в чем нуждаемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим положительный ответ от них относительно дополнительной помощи. А также со Всемирным банком. Вот эти четыре партнера, с которыми мы тесно сотрудничаем по этому вопросу", - добавил Додон.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После чего власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

Как пояснила министр, первая пациентка, которая находится в РКБ, восстанавливается, несмотря на все ее хронические заболевания. "Надеемся, что что положительная динамика сохранится, и она выздоровеет. В целом, отмечу, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика. Только в одном случае из тех, которые были подтверждены, в течение нескольких дней сохраняется средняя степень тяжести", - отметила Думбрэвяну.

По словам главы МВД Павла Войку, за последние три дня сократилось число граждан, въезжающих в страну, снизилось.

"Заметно уменьшилось число наших граждан, которые прибывают в республику из ЕС, но растет число тех, кто прибывает через границу Украины", - отметил Войку.

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с Италией.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

"Принятый закон должен строго приняться МВД. Когда человек нарушает, то его надо наказывать, штрафовать. Призываю граждан сотрудничать. Речь идет о вашем здоровье. Когда полицейский приходится и говорит: "Вы были в контакте с человеком, у которого подтвердили коронавирус", то идите на сотрудничество", - сказал Додон.

Сбежавшая из кишиневской инфекционной детской больницы женщина, у ребенка которой проверяли подозрение на коронавирус, не будет привлечена к ответственности.

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