00:48 14 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Наркотики, иллюстративное фото.

Крупная партия тяжелых наркотиков была уничтожена молдавскими таможенниками

© Sputnik / Oleg Zoloto
Происшествия
Получить короткую ссылку
55 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200313/29521005/krupnaya-partiya-tyazhelykh-narkotikov-byla-unichtozhena-moldavskimi-tamozhennikami.html

Наркотрафик через территорию Молдовы продолжается, об этом можно судить по объему запрещенных веществ, которые изымают из незаконного оборота.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Большая партия наркотиков, весом в 150 килограммов, была уничтожена сотрудниками Таможенной службы республики (среди них - героин, кокаин, марихуана, опиум и другие вещества).

Они были изъяты у наркотрафикантов, проходящих по 24 уголовным делам. Среди конфискованных запрещенных веществ также находились 24 538 таблеток психотропного воздействия и анаболические стероиды, которые злоумышленники также намеревались вывезти на рынки Евросоюза для дальнейшей реализации. 

Все изъятые вещества были сожжены в присутствии офицеров по уголовному преследованию, работающих в Таможенной службе республики. Помог в уничтожении наркотического "зелья", которое преступники намеревались реализовать, как на территории республики, так и за ее пределами, один из экономических агентов.

Все виновные по делам о хранении и распространении наркотиков уже либо получили сроки заключения, либо их дела находятся на финальной стадии рассмотрения в судебных инстанциях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Граница - не под замком: как наркотики пересекали рубежи Молдовы
Черное дело: как двое кишиневцев наладили бизнес на наркотиках
Как несколько кишиневцев организовали бизнес на торговле наркотиками
Теги:
Молдова, таможня, конфискация, накротики


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Манекен в защитной маске в витрине магазина в Тбилиси.
Самые яркие фото недели. 7 - 13 марта
Два Ту-160 совершили 15-часовой перелет над Атлантикой
Маршрут и время: стратегические ракетоносцы совершили длительный перелет
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться