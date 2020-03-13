Крупная партия тяжелых наркотиков была уничтожена молдавскими таможенниками

Наркотрафик через территорию Молдовы продолжается, об этом можно судить по объему запрещенных веществ, которые изымают из незаконного оборота.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Большая партия наркотиков, весом в 150 килограммов, была уничтожена сотрудниками Таможенной службы республики (среди них - героин, кокаин, марихуана, опиум и другие вещества).

Они были изъяты у наркотрафикантов, проходящих по 24 уголовным делам. Среди конфискованных запрещенных веществ также находились 24 538 таблеток психотропного воздействия и анаболические стероиды, которые злоумышленники также намеревались вывезти на рынки Евросоюза для дальнейшей реализации.

Все изъятые вещества были сожжены в присутствии офицеров по уголовному преследованию, работающих в Таможенной службе республики. Помог в уничтожении наркотического "зелья", которое преступники намеревались реализовать, как на территории республики, так и за ее пределами, один из экономических агентов.

Все виновные по делам о хранении и распространении наркотиков уже либо получили сроки заключения, либо их дела находятся на финальной стадии рассмотрения в судебных инстанциях.

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