Задержание на Ботанике: для одних карантин, для других - время поживы

Некоторые жители молдавской столицы демонстративно игнорируют введенные ограничения, даже предписанную дистанцию в 1 метр от окружающих.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Двоих молодых людей в возрасте 22 и 23 лет задержали сотрудники Инспектората сектора Ботаника по подозрению в ограблении подростка, у которого отняли смартфон модели "CUBAT", стоимость которого оценена в 2900 леев.

Криминальный инцидент произошел в одном из дворов между многоквартирными жилыми домами по улице Н. Грэдеску. Неизвестные приблизились к молодому человеку и, нанеся несколько сильных ударов, отобрали телефон, затем скрылись в неизвестном направлении.

Подросток вызвал экипаж полиции, по приезду которого сообщил сотрудникам органов правопорядка приметы уличных агрессоров.

В результате оперативных действий следователям удалось задержать грабителей по горячим следам. На допросе в Инспекторате полиции они полностью признались в содеянном. Более того - молодые люди ранее были судимы за аналогичные преступления и отбывали наказания.

На данный момент оба помещены под 72-часовой арест в Изолятор временного содержания Управления полиции Кишинева. Если их вина будет доказана в суде, уличным агрессорам грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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