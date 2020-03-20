Нажива на коронавирусе: горе-коммерсанты задержаны за незаконные операции

Нечистые на руку предприниматели решили подзаработать, воспользовавшись напряженной ситуацией с некоторыми медицинскими товарами в стране.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Следователи по экономическим преступлениям Национального инспектората расследований и полицейские из Новых Анен зафиксировали пять случаев незаконной продажи дезинфицирующих средств и медицинских масок, используемых для борьбы с инфекцией COVID-19.

В Кишиневе было задержано четыре человека, которые продавали товар без пакета разрешительных документов. Офицеры обнаружили 150 литровых емкостей с антисептиком, стоимость которых превышает 22 тысячи леев, и 2 500 медицинских масок на сумму более 55 тысяч леев. Товар был изъят, а продавцы - оштрафованы на 11 500 леев.

Также следователи установили, что один из торговавших защитными повязками на лицо на следующий день снова вышел на промысел. У него было 3 000 масок, которые он предлагал по цене 22 лея за штуку. Когда полицейские прибыли на место, у нарушителя закончился товар, его оштрафовали на 3 000 леев.

Протоколы о правонарушениях, собранные по этим случаям доказательства и изъятый товар передадут в судебную инстанцию, чтобы принять решение о конфискации.

Генеральный инспекторат полиции призывает граждан не использовать в корыстных целях эпидемическую ситуацию в стране.

Предупреждение главы государства

Президент Молдовы Игорь Додон предупредил предпринимателей и администраторов сетей продовольственных магазинов об ответственности за попытки воспользоваться ситуацией чрезвычайного положения и играть на ценах.

Президент подчеркнул: если такие случаи продолжат фиксировать, государство вынуждено будет прибегнуть к таким жестким мерам, как установление единого порога цен по ряду продовольственных товаров, а также выписка штрафов тем, кто игнорирует призыв власти.

Глава государства также заверил, что нет абсолютно никаких поводов для беспокойства в связи с продовольственной безопасностью страны - госрезервы обеспечены всем необходимым. Более того, импортные поставки происходят в нормальном режиме, их никто не ограничивал, резюмировал Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране подверждены 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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