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Водительское удостоверение, архивное фото.

Как в Молдове подделывают и продают права за большие деньги - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200323/29625607/v-moldove-prodavali-prava-za-bolshie-dengi-podrobnosti.html

В Молдове задержали группу лиц, которые, извлекая выгоду из влияния, в буквальном смысле способствовали продаже водительских удостоверений.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Жителя Дондюшанского района, председателя филиала Союза автоводителей Окницкого района и двоих инструкторов обвиняют по 19 криминальным эпизодам, связанным с подделкой официальных документов, право на выдачу которых есть только у государства. Соответствующую информацию распространила Генеральная прокуратура Молдовы в официальном сообщении.

Всего за несколько месяцев житель Дондюшанского района получил от 19 курсантов автошкол севера республики сумму в 7 тысяч евро, чтобы "повлиять" на вердикт официальной экзаменационной комиссии, принимающей решение, достоин ли соискатель водительского удостоверения получить его, или нет.
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За суммы в 350 и 500 евро, которые получал мошенник с людей, желающих сдать на категорию водительских прав "В" и "С", последние получали лишь словесные обещания, что все будет "как положено".

Председателя Окницкого филиала Союза автоводителей обвиняют в подделке удостоверений об окончании автошколы. Обучающиеся вождению могли даже не появляться на теоретических и практических занятиях и не сдавать внутренний экзамен.

За мошенничество и подделку документов всем фигурантам дела грозит до 5 лет тюремного заключения.

Проблема сдачи экзамена на получение водительского удостоверения стала предметом личного контроля премьер-министра Молдовы Иона Кику в начале текущего года. Глава правительства обратил особое внимание на то, что многие из тех, кто пытается на практике доказать экзаменаторам свои навыки, не могут, в силу ряда причин, сделать это с первого раза.
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Что касается практической части экзамена, то тут, по словам многих курсантов, возникают нарекания, в том числе связанные с единичными случаями коррупции, когда экзаменатор намекает на "упрощенную" процедуру получения водительского удостоверения.

Однако и здесь становится все сложнее хитрить и изворачиваться, надеясь получить от будущего водителя энную сумму за заветное удостоверение.

Надо признать - в последнее время государство старается оснастить автомобили, на которых проверяются навыки вождения, видеооборудованием. Также внедряется проект по строительству и техническому оснащению специальных автодромов, где соискатели водительских прав будут сдавать экзамен.

Такие меры помогут полностью исключить коррупцию из процесса получения водительских удостоверений и выпускать на дороги республики настоящих водителей, сэкономив в их карманах довольно круглые суммы.
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Водительское удостоверение в Молдове может выдаваться в течение разного периода - от 30 календарных дней до шести часов. Правда, цена за документ зависит от выбранных сроков его изготовления.

Таким образом, дешевле всего обойдутся водительские права, которые выдаются в течение месяца, - 320 леев (порядка 18 долларов США по текущему курсу Нацбанка), в течение 15 суток – уже 480 леев (26 долларов), за пять дней – 960 леев (53 доллара), а за три дня – 1280 леев (порядка 70 долларов).

Еще больше заплатят желающие получить документ за сутки – 1600 леев (около 90 долларов). А самое дорогое водительское удостоверение обойдется в 1920 леев (чуть больше 100 долларов). За такую сумму права выдадут всего за шесть часов после подачи всего пакета необходимых документов.

Временное водительское удостоверение выдается по запросу, а его цена составляет 80 леев (порядка четырех долларов).

Водительские права
© Sputnik / Miroslav Rotari
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С 1 января 2020 года в Молдове введены водительские удостоверения нового образца. Изменения во внешнем виде претерпели как обычные права, так и временные документы.

Таким образом, из удостоверения нового типа исчезла графа о группе крови, однако сохранено место для внесения последующих записей соответствующими структурами.

Еще одно изменение касается внесения подкатегории AM (мопед). Таким образом, и владельцам мопедов придется получать водительские права.

Ранее официально заявлялось, что водительские удостоверения образца 1995, 2008 и 2014 годов остаются действительными.

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Теги:
задержание, прокуратура, заработок, водители, права


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