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Пожарник на месте ЧП

Крупный пожар в Кишиневе: горит склад на Чеканах

© CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200323/29629003/pozhar-v-kishineve-gorit-sklad-na-chekanakh.html

Здание полыхает, окрестности окутаны густым дымом. Прибывшие на место происшествия пожарные борются с огнем.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Крупный пожар вспыхнул в столичном секторе Чеканы. Возгорание произошло на одном из складов после обеда. В настоящий момент идет борьба с огнем.

"Пожар на складе. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета" - заявила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

Она добавила. что человеческих жертв нет. 

По словам собеседницы, причины пожара и другие обстоятельства происшествия пока неизвестны. 

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