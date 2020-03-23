Крупный пожар в Кишиневе: горит склад на Чеканах

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Крупный пожар вспыхнул в столичном секторе Чеканы. Возгорание произошло на одном из складов после обеда. В настоящий момент идет борьба с огнем.
"Пожар на складе. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета" - заявила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.
Она добавила. что человеческих жертв нет.
По словам собеседницы, причины пожара и другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.
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