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Наручники, архивное фото.

Заключенный шантажировал женщину из Кишинева фотографиями в стиле "ню" - видео

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200323/29630955/ugolovnik-shantazhiroval-devushku-v-kishineve-fotografiyami-v-stile-nyu.html

Сотрудники столичной полиции расследовали уголовное дело, которое изрядно вымотало нервы жительнице молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Пример оперативной работы правоохранителей - 18 марта к ним обратилась 35-летняя жительница Кишинева, которая сообщила, что регулярно получает послания с угрозами увидеть ее личные фотографии интимного характера в социальных сетях - в случае, если она не выплатит сумму, которую требовал вымогатель.

Сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника быстро установили, что "телефонным" вымогателем является 21-летний молодой человек, который на данный момент отбывает тюремный срок за ранее совершенное преступление.

Клавиатура ноутбука. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
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С жертва шантажа он требовал 10 тысяч леев, однако после того, как она пообщалась с ним по телефону в очередной раз, согласился снизить свои запросы до 5 тысяч.

Передачу денег предстояло осуществить под контролем полиции. В оговоренное время женщина встретилась с посредником - 20-летним парнем, который должен был передать сумму адресату в места не столь отдаленные. 

Офицеры полиции задержали молодого человека, в Инспекторате полиции сектора Ботаника он сознался в содеянном. 

Если вина вымогателей будет доказана в суде, в соответствии со статьей 189 (п. 3) Уголовного кодекса РМ - "Шантаж" им грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения с выплатой штрафа до 117 тысяч 500 леев.

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Теги:
расследование, полиция, шантаж, Кишинев, фотографии


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