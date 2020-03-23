Заключенный шантажировал женщину из Кишинева фотографиями в стиле "ню" - видео

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Пример оперативной работы правоохранителей - 18 марта к ним обратилась 35-летняя жительница Кишинева, которая сообщила, что регулярно получает послания с угрозами увидеть ее личные фотографии интимного характера в социальных сетях - в случае, если она не выплатит сумму, которую требовал вымогатель.

Сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника быстро установили, что "телефонным" вымогателем является 21-летний молодой человек, который на данный момент отбывает тюремный срок за ранее совершенное преступление.

С жертва шантажа он требовал 10 тысяч леев, однако после того, как она пообщалась с ним по телефону в очередной раз, согласился снизить свои запросы до 5 тысяч.

Передачу денег предстояло осуществить под контролем полиции. В оговоренное время женщина встретилась с посредником - 20-летним парнем, который должен был передать сумму адресату в места не столь отдаленные.

Офицеры полиции задержали молодого человека, в Инспекторате полиции сектора Ботаника он сознался в содеянном.

Если вина вымогателей будет доказана в суде, в соответствии со статьей 189 (п. 3) Уголовного кодекса РМ - "Шантаж" им грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения с выплатой штрафа до 117 тысяч 500 леев.

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