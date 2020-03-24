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Молодой коллектив 7KLASE выступил на Summer Fest 2019

Лидер группы 7 Klase Кэтэлин Караджа найден мертвым

© Sputnik / Yana Zaharova
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200324/29638198/lider-gruppy-7-klase-catalin-caragea-nayden-mertvym.html

Трагическое известие о смерти лидера и вокалиста группы 7 Klase разместил на своей странице продюсер коллектива.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Солиста группы 7 Klase Кэтэлина Караджу нашли мертвым в ночь на вторник. О смерти молодого артиста сообщил продюсер музыкального коллектива Юрие Бэдику. Информацию Sputnik также подтвердили в правоохранительных органах.

По данным полиции, звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 3.21 ночи, сообщили о гибели молодого человека.

"На место происшествия выехала оперативная группа и судмедэксперт. Молодой человек был найден повешенным. Следователи выяснили, что ему 22 года. Следов насильственной смерти не было найдено", - заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

По словам собеседница, выяснилось, что погибший проживал один, а его тело обнаружил родственник, который пришел проверить, почему юноша не отвечает на телефонные звонки. 

Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

"Кэтэлин, красивый и талантливый мальчик. Почему он? Рациональный и амбициозный, и из всех нас только он публично крестился, а мы как-будто стеснялись этого. Я думаю, что ты был избран и любим. Прости нас, Артист", - написал продюсер музыкального коллектива Юрие Бэдику.

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