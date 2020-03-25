Громкое дело об изнасиловании школьницы в Тараклии передано в Кишинев

Решено продолжить расследовать силами столичных специалистов для того, чтобы были учтены все обстоятельства совершения резонансного преступления.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло лично распорядился оформить запрос о передаче дела, ведущегося по факту группового изнасилования 17-летней девушки в Тараклии, в ведение Главного управления уголовного преследования при Генинспекторате полиции Молдовы.

По мнению генпрокурора, резонансное дело должны расследовать в Кишиневе для того, чтобы были учтены все обстоятельства вызывающего преступления.

Стояногло распорядился создать специальную рабочую группу, сформированную из прокуроров и следователей, которая бы оперативно завершить производство по шокировавшему молдавское общество криминальному эпизоду.

Столичным специалистам предстоит дать оценку работе своих коллег, которые расследовали это дело непосредственно в Тараклии. Генпрокуратура республики будет информировать общественность по результатам.

Напомним, что трое подростков жестоко надругались над несовершеннолетней девушкой 17 марта. Этот случай, о котором писали региональные и республиканские СМИ, вызвал жесткую реакцию в обществе. В комментариях в социальных сетях граждане страны требуют, чтобы виновные понесли самое строгое наказание, предусмотренное национальным законодательством.

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