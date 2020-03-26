00:12 27 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD18.00
  • RUB0.23
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
Сообщение о бомбе. Архивное фото.

В условиях карантина: молдавская полиция призывает следить за детьми

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (321)
196 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200326/29663539/mal-da-udal-nayden-avtor-zvonka-o-minirovanii-apellyatsionnoy-palaty.html

Несовершеннолетние, оставшись в карантинных условиях без наблюдения родителей, порой совершают поступки, за которые взрослым приходится поплатиться.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Десятилетний мальчик из Леовского района, стараясь скрасить скуку в условиях карантинных ограничений, воспользовался оставленным родителями дома мобильным телефоном не совсем обычно - набрал единую службу 112 и сообщил, что в здании Апелляционной палаты Кишинева заложена бомба.

Шалость ребенка привела к тому, что всех сотрудников ведомства эвакуировали на время проверки помещения саперами. Естественно, никакого взрывного устройства в здании не обнаружили, после чего правоохранители начали устанавливать личность автора тревожного звонка.

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Сообщение о бомбе в Апелляционной палате Кишинева: проведена эвакуация
Через несколько часов сотрудники Инспектората полиции Буюкан выяснили, что ложную тревогу поднял 10-летний ребенок. Его вместе с родителями доставили в Инспеторат сектора Ботаника, где несовершеннолетний признал свою вину, сообщим следователям, что хотел просто пошутить, не задумываясь особо о последствиях такой шалости. 

Теперь ответственность за шутку ребенка понесут его родители - им грозит штраф от 450 о 900 леев и от 40 до 60 часов неоплачиваемых работ на пользу общества. 

Сотрудники полиции в очередной раз призвали родителей не оставлять детей без присмотра в условиях, когда большинство населения находится дома в карантинных условиях. Оставшись один, ребенок от скуки может совершить самые непредвиденные поступки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (321)

По теме

В детских садах Гагаузии собираются отменить плату за питание
Детским садам Латвии придадут национальный акцент
В Гагаузии обсуждают местный закон о бесплатном питании в детских садах
Теги:
наблюдение, родители, дети


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Плакат-призыв на здании в Южной Африке.
Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19
Саммит новой эпохи: Владимир Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Саммит новой эпохи: Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться