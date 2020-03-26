В условиях карантина: молдавская полиция призывает следить за детьми

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Десятилетний мальчик из Леовского района, стараясь скрасить скуку в условиях карантинных ограничений, воспользовался оставленным родителями дома мобильным телефоном не совсем обычно - набрал единую службу 112 и сообщил, что в здании Апелляционной палаты Кишинева заложена бомба.
Шалость ребенка привела к тому, что всех сотрудников ведомства эвакуировали на время проверки помещения саперами. Естественно, никакого взрывного устройства в здании не обнаружили, после чего правоохранители начали устанавливать личность автора тревожного звонка.
Теперь ответственность за шутку ребенка понесут его родители - им грозит штраф от 450 о 900 леев и от 40 до 60 часов неоплачиваемых работ на пользу общества.
Сотрудники полиции в очередной раз призвали родителей не оставлять детей без присмотра в условиях, когда большинство населения находится дома в карантинных условиях. Оставшись один, ребенок от скуки может совершить самые непредвиденные поступки.
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