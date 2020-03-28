Полиция предупреждает: пациент с COVID-19 ночью сбежал из больницы

Правоохранители делают все возможное, чтобы как можно скорее разыскать мужчину, который подвергает опасности заражения множество людей.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Даже строгие меры, предпринимаемые персоналом Республиканской клинической больницы, не остановили от бегства из медучреждения мужчину с коронавирусом, который находился там на лечении.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов развернули масштабную кампанию по его поискам, поскольку беглец опасен - он может заразить десятки людей. Его необходимо срочно изолировать от общества.

Мужчина, инфицированный вирусом нового типа, прописан в селе Дэнчень Яловенского района Молдовы.

Сотрудники министерства внутренних дел еще раз обратились к гражданам страны с призывом осознавать опасность нового вируса, ответственность за свое поведение. В то время, как врачи делают все возможное, чтобы справиться со сложной ситуацией, каждый должен уважать их труд и не подвергать опасности других членов молдавского общества, уточнили в МВД.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положени е и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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