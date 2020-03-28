Возвращение в карантин под эскортом: полиция искала беглеца полдня

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Сбежавший из инфекционного отделения Республиканской клинической больницы мужчина практически сам пришел в руки полиции - в родном селе Дэнчень Яловенского района Молдовы его уже ждали.

Сейчас мужчина задержан, врачи вернут его по месту прохождения лечения.

Даже строгие меры, предпринимаемые персоналом Республиканской клинической больницы, не остановили от бегства из медучреждения мужчину с коронавирусом, который находился там в инфекционном отделении.

Об исчезновении пациента с диагностированным случаем COVID-19 стало известно утром в субботу, после чего начались его поиски.

Сотрудники министерства внутренних дел еще раз обратились к гражданам страны с призывом осознавать опасность нового вируса, ответственность за свое поведение. В то время, как врачи делают все возможное, чтобы справиться со сложной ситуацией, каждый должен уважать их труд и не подвергать опасности других членов молдавского общества, уточнили в МВД.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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