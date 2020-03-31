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Пожар в Леовском районе

Серьезный пожар в Леовском районе: сгорели несколько десятков овец

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200331/29720240/sereznyy-pozhar-leova-raion-pogibli-neskolko-desyatkov-ovets.html

По предварительной информации, огонь охватил стог сена и пристройку к дому. Пламя не успело перекинуться на жилое помещение.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Пожар в селе Томай Леовского района: в пристройке к частному жилому дому заживо сгорели 35 овец.

"По предварительной информации, огонь охватил стог сена и пристройку к жилому дому. На место происшествия отправился экипаж пожарных", - отметили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

В ведомстве сообщили, что "из-за распространения возгорания заживо сгорели 35 овец, которые находились внутри пристройки".

"Пожар ликвидировали, огонь не успел переброситься на жилое помещение. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Всего за 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 60 случаях", - добавили в инспекторате.

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