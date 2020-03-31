Серьезный пожар в Леовском районе: сгорели несколько десятков овец

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Пожар в селе Томай Леовского района: в пристройке к частному жилому дому заживо сгорели 35 овец.
"По предварительной информации, огонь охватил стог сена и пристройку к жилому дому. На место происшествия отправился экипаж пожарных", - отметили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
В ведомстве сообщили, что "из-за распространения возгорания заживо сгорели 35 овец, которые находились внутри пристройки".
"Пожар ликвидировали, огонь не успел переброситься на жилое помещение. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Всего за 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 60 случаях", - добавили в инспекторате.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK