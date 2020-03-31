В магазин за хлебом – и машина вдребезги: что случилось с лихачами

Трагикомичная авария произошла в главном городе приднестровского региона - Тирасполе, практически в его центральной части.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. В Тирасполе в результате ДТП загорелась машина. В ней находились двое: за рулем - 44-летний мужчина и на заднем сидении - 45-летний владелец авто. Оба – пьяные, оба выжили.

История этого нелепого приключения напоминает невероятные гонки. Только стоит учесть, что за лихачами никто не гнался, и выехали они, собственно говоря, по пустячному делу.

"Ехали из Суклеи в Тирасполь в магазин за хлебом. Ключи отдал товарищу, так как тот был трезвее. На скорости пытались проскочить между гаражами, но не получилось", - пояснил нетрезвый хозяин машины.

Как рассказали в МВД Приднестровья, автомобиль Mercedes на большой скорости налетел на люк, зацепил гараж. От удара машину перевернуло в воздухе, затем откинуло на противоположную сторону дороги, после Mercedes загорелся.

Водитель из горящего автомобиля выбрался сам, пассажира помог вытащить очевидец происшествия.

В автомобиле находились баллоны с метаном. Пожарные потушили автомобиль, и взрыва удалось избежать. На месте работают автоинспекторы, ведется разбирательство.

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