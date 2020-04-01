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Задержание

Борьба с криминалом: за неделю задержано три десятка преступников

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200401/29722736/kriminal-vo-vremya-karantina-za-nedelyu-zaderzhano-tri-desyatka-prestupnikov.html

Криминальная хроника в период карантина: в столице по-прежнему есть грабежи, кражи, взломы и другие нарушения закона.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Двое мужчин задержаны в Кишиневе по подозрению в совершении разбойных нападений, сообщили в пресс-службе кишиневской полиции.

Банкомат
© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN
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Как отметили в ведомстве, задержанные - жители столицы 34 и 37 лет. Ранее они уже отбывали наказание за совершение ряда преступлений.

"Мужчины совершили ограбления еще в январе прошлого года. Они напали на продавщиц магазина и киоска. Угрожая пистолетом, злоумышленники потребовали выручку. Сумма ущерба составила 4 500 леев", - говорится в сообщении ведомства.

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В результате следственных мероприятий подозреваемых удалось задержать. На допросе они признали свою вину.

Злоумышленников поместили в изолятор на 72 часа. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Всего же с 23 по 29 марта были задержаны 34 преступника, находившиеся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких деяний, и 15 государственных должников.

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