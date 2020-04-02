Пылающая Молдова: десятки гектаров в огне, страдают дикие животные - видео

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Свыше 60 возгораний сухой растительности общей площадью примерно в 137 гектаров ликвидировали сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы за минувшие сутки.
В одном из эпизодов пожарным удалось спасти из охваченного огнем участка маленького зайца.
"Люди, пожарные просят вас, не поджигайте траву. Погибают птицы, погибают зайчата. Вот одного мы спасли. У него подгорела шкурка. Это очень печально", - сказал один из спасателей - автор этого видеоролика.
"Больше всего пожаров зарегистрировано в Кагульском, Леовском, Штефан-Водском, Оргеевском, Хынчештском, Шолданештском, Унгенском районах и в муниципии Кишинев", - отметили в пресс-службе Генинспектората.
"Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращает внимание граждан, что нужно быть ответственнее и не поджигать сухую растительность. В условиях сильного ветра и пониженной влажности огонь может быстро распространяться и затронуть лесные массивы, в том числе диких животных", - добавили в ведомстве.
В случае чрезвычайной ситуации, напоминают спасатели, следует звонить в Единую службу спасения "112".
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