Пылающая Молдова: десятки гектаров в огне, страдают дикие животные - видео

Пожарные просят людей не поджигать сухую траву, так как из-за быстрого распространения огня могут погибнуть дикие животные.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Свыше 60 возгораний сухой растительности общей площадью примерно в 137 гектаров ликвидировали сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы за минувшие сутки.

В одном из эпизодов пожарным удалось спасти из охваченного огнем участка маленького зайца.

"Люди, пожарные просят вас, не поджигайте траву. Погибают птицы, погибают зайчата. Вот одного мы спасли. У него подгорела шкурка. Это очень печально", - сказал один из спасателей - автор этого видеоролика.

"Больше всего пожаров зарегистрировано в Кагульском, Леовском, Штефан-Водском, Оргеевском, Хынчештском, Шолданештском, Унгенском районах и в муниципии Кишинев", - отметили в пресс-службе Генинспектората.

По данным источника, самые масштабные пожары произошли в населенном пункте Московей, Кагульского района, где огонь уничтожил 25 гектаров земельного участка, и в Леова - порядка 23 гектаров. В четырех населенных пунктах Оргеевского, Хынчештского, Штефан-Водского и Унгенского районов по этой причине пострадали по 10 гектаров.

"Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращает внимание граждан, что нужно быть ответственнее и не поджигать сухую растительность. В условиях сильного ветра и пониженной влажности огонь может быстро распространяться и затронуть лесные массивы, в том числе диких животных", - добавили в ведомстве.

В случае чрезвычайной ситуации, напоминают спасатели, следует звонить в Единую службу спасения "112".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK