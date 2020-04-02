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Пожар

Пылающая Молдова: десятки гектаров в огне, страдают дикие животные - видео

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200402/29742283/pylayuschaya-moldova-desyatki-gektarov-okhvacheny-ognem-video.html

Пожарные просят людей не поджигать сухую траву, так как из-за быстрого распространения огня могут погибнуть дикие животные.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Свыше 60 возгораний сухой растительности общей площадью примерно в 137 гектаров ликвидировали сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы за минувшие сутки.

В одном из эпизодов пожарным удалось спасти из охваченного огнем участка маленького зайца.

"Люди, пожарные просят вас, не поджигайте траву. Погибают птицы, погибают зайчата. Вот одного мы спасли. У него подгорела шкурка. Это очень печально", - сказал один из спасателей - автор этого видеоролика.

 

"Больше всего пожаров зарегистрировано в Кагульском, Леовском, Штефан-Водском, Оргеевском, Хынчештском, Шолданештском, Унгенском районах и в муниципии Кишинев", - отметили в пресс-службе Генинспектората.

Пожар.
© Sputnik / Caitlin Ochs
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По данным источника, самые масштабные пожары произошли в населенном пункте Московей, Кагульского района, где огонь уничтожил 25 гектаров земельного участка, и в Леова - порядка 23 гектаров. В четырех населенных пунктах Оргеевского, Хынчештского, Штефан-Водского и Унгенского районов по этой причине пострадали по 10 гектаров. 

"Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращает внимание граждан, что нужно быть ответственнее и не поджигать сухую растительность. В условиях сильного ветра и пониженной влажности огонь может быстро распространяться и затронуть лесные массивы, в том числе диких животных", - добавили в ведомстве.

В случае чрезвычайной ситуации, напоминают спасатели, следует звонить в Единую службу спасения "112".

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