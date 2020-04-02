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Задержание. Архивное фото.

Карантин - не помеха: в Молдове некоторые считают, что настало время поживы

© Sputnik / Igor Zarembo
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200402/29744347/karatin-ne-pomekha-v-moldove-voruyut-polzuyas-situatsiey.html

Пока в стране действует чрезвычайное положение, а граждане находятся в самоизоляции, нечистые на руку люди пытаются воспользоваться ситуацией.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Троих мужчин в возрасте 22, 33 и 37 лет задержали с поличным сотрудники отряда полиции специального назначения и оперативники Инспектората сектора Ботаника. 

Мужчины, пользуясь ситуацией, при которой большинство предприятий страны не работают в условиях чрезвычайного положения, украли металл на одной из баз и вывозили его автомобиль модели "Seat". Общая стоимость похищенного составила 5 тысяч 200 леев.

По данным следствия, мужчины незаконно и тайно проникли на территорию металлобазы, после чего попытались скрыться в неизвестном направлении. 

В результате оперативных действий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых. Если их вина будет доказана в суде, в соответствии с положениями Уголовного кодекса республики им грозит до 4 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 67 тысяч леев. 

Сотрудники МВД Молдовы также обратились к компаниям по приемке металлолома с просьбой сообщать в период действующего положения в полицию о всех случаях, вызывающих подозрение.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (461)

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Теги:
расследование, полиция, воровство, ситуация, карантин


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