Ограбление в медицинской маске - полиция задержала преступника

Потерпевшая рассказала, что грабитель носил на лице защитную повязку, однако детально описала другие приметы, по которым следователи того нашли и задержали.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Жителя Кишинева, подозреваемого в краже мобильного телефона модели Samsung, задержали в пятницу сотрудники полиции сектора Чеканы. В ходе допроса 31-летний мужчина полностью признался в содеянном.

Грабитель воспользовался ситуацией 1 апреля, когда проник в частный дом по улице Маяковского. Под угрозой физической расправы с хозяйкой дома и ее несовершеннолетним сыном злоумышленник вырвал из рук женщина мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Приехавшим оперативникам женщина рассказала, что грабитель был в медицинской маске, однако детально описала другие приметы, по которым следователи нашли и задержали грабителя.

Оперативники также установили, что мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Общая сумма ущерба, который нанес грабитель по новому криминальному эпизоду, составила 3 тысячи леев. Если суд докажет вину обвиняемого, ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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