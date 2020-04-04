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Авария

Страшное ДТП на трассе близ Бричан: авто разорвало на две части - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200404/29766472/sereznoe-dtp-na-trasse-bliz-brichan-voditel-okazalsya-zablokirovan-v-avto.html

Серьезное ДТП произошло на одной из трасс республики: водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в железобетонный столб.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. В субботу утром на трассе G 5 км произошла серьезная авария, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Бричан Светлана Талпэ. 

Accident rutier la Briceni
© Photo : Inspectoratul de poliție Briceni
ДТП близ Бричан.

По предварительной информации, 39-летний мужчина не справился с управлением своего авто марки BMW. Он направлялся из села Коржеуцы в село Старые Каракушены.

"На трассе мужчина потерял управление, в результате чего автомобиль вынесло с дороги. Транспортное средство влетело в железобетонный столб. Удар был такой силы, что столб обрушился на машину и заблокировал водителя в салоне. Ему понадобилась помощь, чтобы выбраться", - заявила Талпэ. 
Accident la Briceni
© Photo : Inspectoratul de poliție Briceni
ДТП близ Бричан.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован в районную больницу Бричан.

Перед госпитализацией водитель сдал пробу на алкотест прибывшим правоохранителям.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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