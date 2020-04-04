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Ребенок

Ночные поиски ребенка в Каушанском районе: помогла полиция и спасатели

© CC0 / Pixabay / Cimabue
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200404/29767512/ochnye-poiski-rebenka-v-Kaushanakh-pomogla-politsiya-i-spasateli.html

Жители села Бакчалия провели напряженную ночь: до самого утра они разыскивали пропавшего ребенка своих односельчан. Граждане обратились за помощью в полицию и к спасателям.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Полицейские вместе со спасателями нашли пропавшего 3-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям(ГИЧС) МВД страны.

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Как отметили в ведомстве, сообщение о пропаже малыша в селе Бакчалия Каушанского района поступило в субботу утром.

"По предварительной информации, ребенок вышел из двора 3 апреля в 18.00. Родители не сумели отыскать своего отпрыска и обратились за помощью к соседям и другим сельчанам", - говорится в пресс-релизе ГИЧС.

Сельчане разыскивали малыша своими силами на протяжении всей ночи. Так и не добившись результата граждане обратились в полицию и к спасателям.

"Сотрудники ГИЧС и полиции Каушан сформировали смешанные поисковые группы для обнаружения ребенка. После часов интенсивных поисков сотрудники МВД сумели отыскать ребенка. Он спал в саду примерно в одном километре от своего дома", - отметили в сообщении спасателей.

Специалисты отвезли ребенка на медицинский осмотр. К счастью ребенок не получил никаких травм и не пострадал от переохлаждения, несмотря на ночные заморозки.

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Полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Сотрудники МВД призывают всех граждан внимательно следить за своими детьми.

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