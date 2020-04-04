Ночные поиски ребенка в Каушанском районе: помогла полиция и спасатели

Жители села Бакчалия провели напряженную ночь: до самого утра они разыскивали пропавшего ребенка своих односельчан. Граждане обратились за помощью в полицию и к спасателям.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Полицейские вместе со спасателями нашли пропавшего 3-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям(ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, сообщение о пропаже малыша в селе Бакчалия Каушанского района поступило в субботу утром.

"По предварительной информации, ребенок вышел из двора 3 апреля в 18.00. Родители не сумели отыскать своего отпрыска и обратились за помощью к соседям и другим сельчанам", - говорится в пресс-релизе ГИЧС.

Сельчане разыскивали малыша своими силами на протяжении всей ночи. Так и не добившись результата граждане обратились в полицию и к спасателям.

"Сотрудники ГИЧС и полиции Каушан сформировали смешанные поисковые группы для обнаружения ребенка. После часов интенсивных поисков сотрудники МВД сумели отыскать ребенка. Он спал в саду примерно в одном километре от своего дома", - отметили в сообщении спасателей.

Специалисты отвезли ребенка на медицинский осмотр. К счастью ребенок не получил никаких травм и не пострадал от переохлаждения, несмотря на ночные заморозки.

Уберегли от смерти: заботливый зять и прибывшие вовремя спасатели>>>

Полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Сотрудники МВД призывают всех граждан внимательно следить за своими детьми.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK