Пожар в Кишиневе закончился госпитализацией женщины

В столичном секторе Чеканы выдалось неспокойное утро. Там разгорелся пожар, прибыло три экипажа спасателей.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Спасатели прибыли ранним утром в столичный сектор Чеканы, где на улице Дога, 30 вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

"Звонок в службу спасения "112" поступил в 9.13. На место происшествия выехали три пожарные бригады", - говорится в пресс-релизе ГИЧС.

По данным ведомства, пламя охватило однокомнатную квартиру на шестом этаже многоэтажного жилого дома. Пожарным удалось вызволить из горящего помещения 73-летнюю женщину, хозяйку квартиры.

Пострадавшую удалось спасти, она рисковала погибнуть от отравления углекислым газом. Для оказания необходимой медицинской помощи женщину госпитализировали.

Также спасатели, во избежание отравления других людей, помогли выбраться еще десятерым гражданам, которые проживают в этом же подъезде в соседних квартирах.

"Пожар повредил лишь квартиру пенсионерки. Другие жилища не были задеты", - говорится в сообщении ГИЧС.

За последние сутки спасатели оказывали помощь более чем в 100 опасных ситуацуих.

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