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Пожар в Кишиневе.

Пожар в Кишиневе закончился госпитализацией женщины

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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5401
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200405/29773809/pozhar-v-kishineve-zakonchilsya-gospitalizatsiey-zhenschiny.html

В столичном секторе Чеканы выдалось неспокойное утро. Там разгорелся пожар, прибыло три экипажа спасателей.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Спасатели прибыли ранним утром в столичный сектор Чеканы, где на улице Дога, 30 вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. 

"Звонок в службу спасения "112" поступил в 9.13. На место происшествия выехали три пожарные бригады", - говорится в пресс-релизе ГИЧС.

Incendiu în Capitală
© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пожар в кишиневе.

По данным ведомства, пламя охватило однокомнатную квартиру на шестом этаже многоэтажного жилого дома. Пожарным удалось вызволить из горящего помещения 73-летнюю женщину, хозяйку квартиры. 

Incendiu în Capitală
© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пожар в Кишиневе.

Пострадавшую удалось спасти, она рисковала погибнуть от отравления углекислым газом. Для оказания необходимой медицинской помощи женщину госпитализировали.

Incendiu în Capitală
© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Экипаж скорой помощи прибыл к месту пожара.

Также спасатели, во избежание отравления других людей, помогли выбраться еще десятерым гражданам, которые проживают в этом же подъезде в соседних квартирах.

"Пожар повредил лишь квартиру пенсионерки. Другие жилища не были задеты", - говорится в сообщении ГИЧС.

За последние сутки спасатели оказывали помощь более чем в 100 опасных ситуацуих.

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