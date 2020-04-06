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Сотрудники противопожарной службы тушат возгорание

За сутки в Молдове ликвидированы 75 пожаров: пострадали сотни гектаров земли

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200406/29780572/za-sutki-v-moldove-likvidirovany-75-pozharov-postradali-sotni-gektarov-zemli.html

Спасателям и пожарным пришлось довольно долго сражаться с огнем во многих районах страны и пригородах столицы.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. В течение последних 24 часов сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) потушили 75 пожаров, охвативших в общей сложности сотни гектаров территорий.

Согласно представленным данным, большинство случаев возгораний сухой растительности зарегистрировано в населенных пунктах Кагульского, Кантемирского, Вулканештского, Каларашского, Шолданештского районов, а также в пригородах столицы.

Более 30 гектаров горящей травы потушили в селе Рэчула Каларашского района и около 12 гектаров растительности - в селе Алчедар Шолданештского района. Вмешательство сотрудников ГИЧС понадобилось в селе Ларга Ноуэ Кагульского района, где пожар уничтожил 8 гектаров территории. 

Пожар в Кишиневе.
© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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На окраинах Добруджи и Гидигича пламя охватило 10 гектаров растительности. В городе Кодру специалисты ликвидировали пожар на 33 гектарах земли. Огонь распространялся быстро, спасатели работали в течение нескольких часов, чтобы обеспечить безопасность лесного массива, а также домов, расположенных поблизости.

Согласно данным ГИЧС, за последние 24 часа спасатели и пожарные ликвидировали возгорания на 480 гектарах земли по всей стране.

Пожарные призывают людей не поджигать мусор и сухую траву, так как в условиях низкой влажности и ветра огонь может быстро распространяться на большие площади. В чрезвычайных ситуациях жителям необходимо позвонить в службу "112". 

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