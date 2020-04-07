11:01 07 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.13
  • USD18.64
  • RUB0.24
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Осторожно мошенники: банки не выдают деньги взамен на полные реквизиты карты

© Sputnik / Владимир Трефилов
Происшествия
Получить короткую ссылку
40 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200407/29787092/ostorozhno-moshenniki-banki-ne-vydayut-dengi-vzamen-na-polnye-rekvizity-karty.html

Во время чрезвычайного положения в приднестровском регионе активизировались не чистые на руку люди, не брезгующие подзаработать на беде.

ТИРАСПОЛЬ, 7 апр – Sputnik. В минувшие выходные на Viber МВД Приднестровья поступило несколько десятков сообщений. Граждане интересовались, достоверна ли информация о том, что один из банков Приднестровья выдает деньги взамен на предоставление реквизитов карты и кодового слова.

"Милиционеры в ситуации разобрались, сведения проверили. Выяснилось, провокационное предложение – очередной фейк. Ни один из приднестровских банков подобной акции не проводит", - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Покупатель в аптеке
© Sputnik / Виталий Тимкив
Поддельный авиабилет и лжевакцина: как мошенники наживаются на коронавирусе
Как прокомментировал ситуацию руководитель отдела маркетинга "Агропромбанк" Владимир Литвин, финучреждение никогда не спрашивает номер карты целиком, ПИН-код, СVС-код, СМС с кодом авторизации.

"Фотографии карты с двух сторон тоже банк никогда не требует. Сотрудники учреждения никогда не запрашивают номер карты целиком, максимум последние четыре цифры. Кодовое слово применяется только при обращении клиента в банк по телефону или другим дистанционным каналам связи", – подчеркнул он.

Правоохранители в связи с такими случаями мошенничества призывают граждан быть бдительными. А для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, за проверкой любой сомнительной информации предлагают обращаться на Viber МВД Приднестровья или в Дежурную часть.

О подобной схеме предупредили и коммерческие банки правобережья. Кроме того, Нацбанк призвал граждан быть бдительными и не предоставлять данные своих карт посторонним людям.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Прожиточный минимум, кризис и уровень бедности в Молдове
Борьба с COVID-19 в Приднестровье: тесты от России и своя лаборатория
Пустые улицы Барселоны: как коронавирус повлиял на жизнь людей - видео
Теги:
банк, банки, карточки, карта, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
Иисус Воробьев: кто он и за что его задержали в Москве
Иисус Воробьев: кто он и за что его задержали в Москве
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться