Осторожно мошенники: банки не выдают деньги взамен на полные реквизиты карты

Во время чрезвычайного положения в приднестровском регионе активизировались не чистые на руку люди, не брезгующие подзаработать на беде.

ТИРАСПОЛЬ, 7 апр – Sputnik. В минувшие выходные на Viber МВД Приднестровья поступило несколько десятков сообщений. Граждане интересовались, достоверна ли информация о том, что один из банков Приднестровья выдает деньги взамен на предоставление реквизитов карты и кодового слова.

"Милиционеры в ситуации разобрались, сведения проверили. Выяснилось, провокационное предложение – очередной фейк. Ни один из приднестровских банков подобной акции не проводит", - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Как прокомментировал ситуацию руководитель отдела маркетинга "Агропромбанк" Владимир Литвин, финучреждение никогда не спрашивает номер карты целиком, ПИН-код, СVС-код, СМС с кодом авторизации.

"Фотографии карты с двух сторон тоже банк никогда не требует. Сотрудники учреждения никогда не запрашивают номер карты целиком, максимум последние четыре цифры. Кодовое слово применяется только при обращении клиента в банк по телефону или другим дистанционным каналам связи", – подчеркнул он.

Правоохранители в связи с такими случаями мошенничества призывают граждан быть бдительными. А для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, за проверкой любой сомнительной информации предлагают обращаться на Viber МВД Приднестровья или в Дежурную часть.

О подобной схеме предупредили и коммерческие банки правобережья. Кроме того, Нацбанк призвал граждан быть бдительными и не предоставлять данные своих карт посторонним людям.

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