Штраф или даже тюрьма: что грозит за призыв отказываться от теста на вирус

Жительница Григориополя необдуманно распространила пост своей подруги и теперь может поплатиться за свой опрометчивый шаг.

ТИРАСПОЛЬ, 7 апр – Sputnik. Крупный штраф в размере до 64 тысяч приднестровских рублей ($4 тысяч), или до пяти лет лишения свободы может грозить жительнице Григориополя за призывы к агрессии.

В социальной сети женщина распространила материал, призывающий граждан не открывать двери врачам и правоохранителям, отказываться от тестирования на COVID-19.

В пресс-службе регионального правоохранительного ведомства пояснили, что данный пост разместила ее подруга, а женщина, не задумываясь, поделилась им в мессенджере.

"В действиях горожанки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "Публичные призывы к развязыванию агрессии". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.

Правоохранители в связи с этим случаем обращаются к гражданам с просьбой не распространять слухи и недостоверные сведения, а информацию черпать только в официальных источниках.

"Для успешного противодействия пандемии, важно сохранять рассудительность и строго соблюдать все предписанные меры", - заключил источник.

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