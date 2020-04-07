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Штраф или даже тюрьма: что грозит за призыв отказываться от теста на вирус

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (541)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200407/29798604/shtraf-ili-tyurma-grozit-zhenschine-za-prizyvy-otkazyvatsya-ot-testa-na-virus.html

Жительница Григориополя необдуманно распространила пост своей подруги и теперь может поплатиться за свой опрометчивый шаг.

ТИРАСПОЛЬ, 7 апр – Sputnik. Крупный штраф в размере до 64 тысяч приднестровских рублей ($4 тысяч), или до пяти лет лишения свободы может грозить жительнице Григориополя за призывы к агрессии.

Патруль проверяет документы.
© Photo : Miroslav Rotari.
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В социальной сети женщина распространила материал, призывающий граждан не открывать двери врачам и правоохранителям, отказываться от тестирования на COVID-19.

В пресс-службе регионального правоохранительного ведомства пояснили, что данный пост разместила ее подруга, а женщина, не задумываясь, поделилась им в мессенджере.

"В действиях горожанки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "Публичные призывы к развязыванию агрессии". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.

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Правоохранители в связи с этим случаем обращаются к гражданам с просьбой не распространять слухи и недостоверные сведения, а информацию черпать только в официальных источниках.

"Для успешного противодействия пандемии, важно сохранять рассудительность и строго соблюдать все предписанные меры", - заключил источник.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (541)

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Теги:
штраф, тюрьма, Приднестровье


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