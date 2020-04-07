Штраф или даже тюрьма: что грозит за призыв отказываться от теста на вирус

ТИРАСПОЛЬ, 7 апр – Sputnik. Крупный штраф в размере до 64 тысяч приднестровских рублей ($4 тысяч), или до пяти лет лишения свободы может грозить жительнице Григориополя за призывы к агрессии.
В социальной сети женщина распространила материал, призывающий граждан не открывать двери врачам и правоохранителям, отказываться от тестирования на COVID-19.
В пресс-службе регионального правоохранительного ведомства пояснили, что данный пост разместила ее подруга, а женщина, не задумываясь, поделилась им в мессенджере.
"В действиях горожанки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "Публичные призывы к развязыванию агрессии". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.
"Для успешного противодействия пандемии, важно сохранять рассудительность и строго соблюдать все предписанные меры", - заключил источник.
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