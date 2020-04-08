Незаконный бизнес дома на карантине: "деловую" хозяйку застали врасплох

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. В центре города Бендеры, в одном из частных домов, был развернут подпольный бизнес по продаже фальсифицированных крепких напитков. Участковые задержали 37-летнюю подозреваемую.
"Мы инспектировали центральный район, улицу Шевченко. Обратили внимание на то, что двое зашли во двор дома и буквально через две минуты вновь стояли на улице. В руках одного из них была бутылка со спиртным. Нам мужчины пояснили, что купили алкоголь с рук, на дому", - пояснил замначальника Бендерского отдела участковых Александр Кристев.
Согласно законодательству, за незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит штраф свыше восьми тысяч приднестровских рублей, что эквивалентно сумме в молдавских леях. За производство и реализацию фальсифицированных спиртосодержащих напитков – более пяти тысяч рублей.
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