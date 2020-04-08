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Рейд по выявлению контрафактного алкоголя

Незаконный бизнес дома на карантине: "деловую" хозяйку застали врасплох

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200408/29816930/nezakonnyy-biznes-doma-na-karantine-plutovku-poymali-vrasplokh.html

Жительница города Бендер нелегально продавала один из самых популярны котрафактных продуктов, как оказалось, торговля шла бойко и клиентура исправно посещала "точку".

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. В центре города Бендеры, в одном из частных домов, был развернут подпольный бизнес по продаже фальсифицированных крепких напитков. Участковые задержали 37-летнюю подозреваемую.

"Мы инспектировали центральный район, улицу Шевченко. Обратили внимание на то, что двое зашли во двор дома и буквально через две минуты вновь стояли на улице. В руках одного из них была бутылка со спиртным. Нам мужчины пояснили, что купили алкоголь с рук, на дому", - пояснил замначальника Бендерского отдела участковых Александр Кристев.

Человек на улице. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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Хозяйка дома не успела спрятать улики незаконной торговли. Как выяснилось, спирт она разбавляла обычной водой из-под крана. Готовую смесь разливала в использованные бутылки из-под водки. Приготовленную для продажи спиртосодержащую жидкость правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Согласно законодательству, за незаконную предпринимательскую деятельность женщине грозит штраф свыше восьми тысяч приднестровских рублей, что эквивалентно сумме в молдавских леях. За производство и реализацию фальсифицированных спиртосодержащих напитков – более пяти тысяч рублей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (558)

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Теги:
нелегальная торговля, незаконный бизнес, карантин, Приднестровье


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