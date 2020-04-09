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Подрабатывал к пенсии: полиция задержала пожилого наркоторговца

© CC0 / Pixabay / beejees
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200409/29825493/podrabatyval-k-pensii-politsiya-zaderzhala-pozhilogo-narkotorgovtsa.html

Пока почти все население страны сидит по домам, находясь в карантинной самоизоляции, некоторые стараются извлечь выгоду, реализуя наркотики - полицейские задержали в Кишиневе пенсионера, зарабатывавшего на этом.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Сотрудники инспектората полиции сектора Чеканы задержали 66-летнего мужчину, который выращивал и реализовывал марихуану в особо крупных объемах. 

В правоохранительные органы обратились бдительные граждане, которые сообщили, что их сосед на приусадебном участке выращивает кусты конопли. 

При проверке оперативной информации и обыске в доме у подозреваемого следователи обнаружили целый наркотический склад. Все дозы наркотика были расфасованы по дозам, их предприимчивый пенсионер намеревался сбыть клиентам.

Также у предприимчивого старика оперативники обнаружили внушительную сумму денег в молдавских леях. В доме находились также точные электронные весы - марихуану подозреваемый реализовывал в зависимости от веса дозы. 

Следствием установлено - мужчина ранее не раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки. 

Общая сумма наркотического товара, который намеревался реализовать пенсионер, составляла более 50 тысяч леев. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

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Теги:
наркотики, задержание, полиция


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