Подрабатывал к пенсии: полиция задержала пожилого наркоторговца

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Сотрудники инспектората полиции сектора Чеканы задержали 66-летнего мужчину, который выращивал и реализовывал марихуану в особо крупных объемах.
В правоохранительные органы обратились бдительные граждане, которые сообщили, что их сосед на приусадебном участке выращивает кусты конопли.
При проверке оперативной информации и обыске в доме у подозреваемого следователи обнаружили целый наркотический склад. Все дозы наркотика были расфасованы по дозам, их предприимчивый пенсионер намеревался сбыть клиентам.
Также у предприимчивого старика оперативники обнаружили внушительную сумму денег в молдавских леях. В доме находились также точные электронные весы - марихуану подозреваемый реализовывал в зависимости от веса дозы.
Следствием установлено - мужчина ранее не раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки.
Общая сумма наркотического товара, который намеревался реализовать пенсионер, составляла более 50 тысяч леев. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.
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