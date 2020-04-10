Полиция зафиксировала новый вид угонов в Кишиневе

Владельцам велосипедов в молдавской столице надо быть более внимательными, на их имущество могут посягнуть воры.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Сотрудники полиции Инспектората сектора Буюканы задержали 36-летнего уроженца Стрэшен по делу о краже дорогостоящего велосипеда из подъезда одного из многоэтажных домов по улице Алба Юлия.

По данным следствия, в условиях карантина, когда бдительных соседей у подъезда и внутри него нет, мужчина перерезал металлический жгут, которым двухколесное средство передвижения было пристегнуто к перилам лестницы, и украл велосипед.

Общую стоимость ущерба, нанесенного владельцу велосипеда, следователи оценили в 7 тысяч 500 леев. Мужчину удалось задержать по горячим следам, на допросе в Инспекторате полиции он полностью признал свою вину. Угонщик ранее был судим и отбывал сроки заключения за аналогичные преступления.

Если суд признает вело-вора виновным, ему грозит до 4 лет тюрьмы и штраф от 32 до 67 тысяч леев.

Полиция Кишинева выступила с рядом рекомендаций доя того, чтобы обезопасить велосипед от кражи: правильно выбирайте парковочное место, никогда не оставляйте велосипед непристегнутым стальным жгутом, используйте надежный велосипедный замок, пристегивайте велосипед за две детали, установите велосигнализацию.

Вот перечень мест, где не надо парковаться: тротуары в центре города, площадки у станций общественного транспорта, безлюдные дворы, пустынные переулки.

Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако оставлять личный транспорт на безлюдной улице тоже рискованно.

Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova