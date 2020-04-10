20:38 10 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD18.28
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.67
Поиск
Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

Полиция зафиксировала новый вид угонов в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
319 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200410/29840744/politsiya-preduprezhdaet-vo-vremya-karantina-aktivizirovalis-velo-vory.html

Владельцам велосипедов в молдавской столице надо быть более внимательными, на их имущество могут посягнуть воры.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Сотрудники полиции Инспектората сектора Буюканы задержали 36-летнего уроженца Стрэшен по делу о краже дорогостоящего велосипеда из подъезда одного из многоэтажных домов по улице Алба Юлия. 

По данным следствия, в условиях карантина, когда бдительных соседей у подъезда и внутри него нет, мужчина перерезал металлический жгут, которым двухколесное средство передвижения было пристегнуто к перилам лестницы, и украл велосипед. 

Общую стоимость ущерба, нанесенного владельцу велосипеда, следователи оценили в 7 тысяч 500 леев. Мужчину удалось задержать по горячим следам, на допросе в Инспекторате полиции он полностью признал свою вину. Угонщик ранее был судим и отбывал сроки заключения за аналогичные преступления. 

Если суд признает вело-вора виновным, ему грозит до 4 лет тюрьмы и штраф от 32 до 67 тысяч леев.

Полиция Кишинева выступила с рядом рекомендаций доя того, чтобы обезопасить велосипед от кражи: правильно выбирайте парковочное место, никогда не оставляйте велосипед непристегнутым стальным жгутом, используйте надежный велосипедный замок, пристегивайте велосипед за две детали, установите велосигнализацию.

Вот перечень мест, где не надо парковаться: тротуары в центре города, площадки у станций общественного транспорта, безлюдные дворы, пустынные переулки.

Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако оставлять личный транспорт на безлюдной улице тоже рискованно. 

Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Такие времена: кельнские воры решили выпотрошить именно этот склад
В кишиневских магазинах бытовую технику воруют средь бела дня - видео
Он выбрал не тот дом: вор хотел быстрой наживы, но получил отпор от старушки
Теги:
вор, задержание, кража, велосипед


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Семь дней в фотографиях: борьба с коронавирусом, запуск ракеты и вечная любовь
Как волонтеры помогают бороться с коронавирусом
Победить угрозу вместе: волонтеры помогают бороться с коронавирусом
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться