Игры с огнем - пламя чуть не уничтожило леса вблизи Комрата

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. С наступлением весны на территории АТО Гагаузия приобретает актуальность проблема стихийного сжигания сухой травы. В большинстве случаев природные пожары являются следствием нарушения гражданами требований пожарной безопасности. В ряде случаев они становятся следствием умышленного поджога. Такой очередной поджог травы произошёл в Комрате.

Спасло ситуацию то, что люди вовремя вызвало пожарные расчеты, однако местные лесники утверждают, что в данном случае сухостой подожгли сознательно сразу в нескольких местах.

Специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может изменяться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы есть риск погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горящую кромку любым подходящим орудием - пучком веток, влажной тряпкой, лопатой. Тушение всегда ведется только с выгоревшей площади. Старайтесь при ударах "сметать" горящие частицы на выгоревшую территорию.

Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Необходима подходящая обувь - кожаные сапоги. Нельзя принимать участие в тушении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все участники тушения должны быть совершеннолетними. При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при необходимости оказать помощь.

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