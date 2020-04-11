Пока все на карантине, в Кишиневе разбирают машины на парковках по деталям

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Молодого человека, подозреваемого в краже вещей из салона автомобиля модели Mercedes и снятии ряда деталей с кузова, удалось задержать сотрудникам Инспектората полиции сектора Ботаника.
По данным следствия, злоумышленник действовал на проспекте Дачия, взяв магнитолу и сумев оставить машину без переднего бампера, левого крыла. В салон иномарки грабитель проник, выдавив стекло. Общая стоимость ущерба, нанесенного владельцу машины, составила 13,4 тысячи леев.
Следователи выявили также - украденные запчасти и магнитолу вор установил на свой автомобиль аналогичной модели.
На допросе мужчина сознался в содеянном, но лишь частично. Если суд признает его виновным, ближайшие 4 года автовор рискует провести в местах не столь отдаленных, заплатив при этом штраф от 32 до 67 тысяч леев. Сейчас сотрудники полиции расследуют причастность задержанного к другим взломам транспортных средств, совершенных в последние несколько месяцев на территории столицы.
Полиция практически еженедельно сообщает о случаях взлома автомобилей граждан, зачастую воров удается найти, однако иногда такие преступления остаются нераскрытыми. Порой жертвами воров становятся сами сотрудники правоохранительных органов.
"Вы не поверите, но я сам однажды стал жертвой автомобильных воров. По своей глупости я оставил в салоне автомобиля кожаную куртку, а когда вернулся к машине через некоторое время, обнаружил, что она была взломана, а предмет гардероба украден", - рассказал полковник полиции в отставке.
"Самое лучшее, к чему можно прибегнуть, установить камеры видеонаблюдения у подъездов, во дворах жилых домов. Таким образом владелец автомобиля сможет на своем компьютере в режиме онлайн отслеживать, не покусился ли кто-то из воров на содержимое его машины", - уточнил Косован.
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