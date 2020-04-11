Пока все на карантине, в Кишиневе разбирают машины на парковках по деталям

В условиях, когда при карантине бдительных бабушек у подъездов нет, а машины стоят на стихийных парковках практически без присмотра, автоворы не гнушаются поживиться - снимают даже бамперы.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Молодого человека, подозреваемого в краже вещей из салона автомобиля модели Mercedes и снятии ряда деталей с кузова, удалось задержать сотрудникам Инспектората полиции сектора Ботаника.

По данным следствия, злоумышленник действовал на проспекте Дачия, взяв магнитолу и сумев оставить машину без переднего бампера, левого крыла. В салон иномарки грабитель проник, выдавив стекло. Общая стоимость ущерба, нанесенного владельцу машины, составила 13,4 тысячи леев.

Следователи выявили также - украденные запчасти и магнитолу вор установил на свой автомобиль аналогичной модели.

На допросе мужчина сознался в содеянном, но лишь частично. Если суд признает его виновным, ближайшие 4 года автовор рискует провести в местах не столь отдаленных, заплатив при этом штраф от 32 до 67 тысяч леев. Сейчас сотрудники полиции расследуют причастность задержанного к другим взломам транспортных средств, совершенных в последние несколько месяцев на территории столицы.

Оставляя ценные вещи, электронные девайсы и дорогостоящие мобильные телефоны в салонах автомобилей, припаркованных не на стоянках, жители Молдовы сами подталкивают воров к ограблению, даже если оставляют свою машину на несколько десятков минут в надежде, что за этот отрезок времени никто не решится посягнуть на содержимое салона. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова высказал бывший вице-министр внутренних дел республики, ветеран МВД Геннадий Косован.

Полиция практически еженедельно сообщает о случаях взлома автомобилей граждан, зачастую воров удается найти, однако иногда такие преступления остаются нераскрытыми. Порой жертвами воров становятся сами сотрудники правоохранительных органов.

"Вы не поверите, но я сам однажды стал жертвой автомобильных воров. По своей глупости я оставил в салоне автомобиля кожаную куртку, а когда вернулся к машине через некоторое время, обнаружил, что она была взломана, а предмет гардероба украден", - рассказал полковник полиции в отставке.

Главное, по словам ветерана МВД, - не оставлять ценную "приманку" в салоне автомобиля, поскольку вор никогда не пойдет на взлом, не удостоверившись заранее, что там нечем поживиться. Одним из методов защиты автомобиля, как отметил собеседник, могут стать самые современные видеорегистраторы, которые можно оставлять включенными на ночь или на время отсутствия владельца автомобиля в его салоне. Вряд ли вор решится на взлом такого авто.

"Самое лучшее, к чему можно прибегнуть, установить камеры видеонаблюдения у подъездов, во дворах жилых домов. Таким образом владелец автомобиля сможет на своем компьютере в режиме онлайн отслеживать, не покусился ли кто-то из воров на содержимое его машины", - уточнил Косован.

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