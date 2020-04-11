Пожар в Кишиневе оставил без света порядка 40 тысяч человек

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Утро субботы началось с пожара на подстанции в столичном секторе Ботаника: порядка 40 тысяч жителей этого района столицы остались без света.
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Как сообщили в пресс-службе компании Premier Energy Distribution, пожар на подстанции 110/10 кВт произошел примерно в 06.43. По данным источника, возгорание потушили в 08.40.
"Premier Energy Distribution задействовала много операторов диспетчерской службы для переподключения пострадавших потребителей по резервным схемам, а ремонтные бригады устраняют последствия аварии, в результате которой порядка 40 тысяч потребителей в столичном секторе Ботаника остались без электроэнергии", - отметили в компании.
"В настоящее время проводятся работы по ремонту поврежденного оборудования для восстановления энергоснабжения всех пострадавших потребителей", - отметили в компании.
К полудню подача электричества возобновлена у 22 тысяч потребителей.
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