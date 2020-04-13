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Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах.

Стало известно об еще одном летальном исходе пациента с COVID-19

© Sputnik / Ilya Pitalev
Происшествия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200413/29865238/stalo-izvestno-ob-esche-odnom-letalnom-iskhode-patsienta-s-cpovid-19.html

Общее число погибших носителей коронавируса в Молдове увеличилось до 35 человек. Таковы последние данные Минздрава.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Еще один пациент с подтвержденным инфицированием COVID-19 скончался, сообщили в пресс-службе Минздрава. 

По данным ведомства, речь идет о 78-летней женщине из пригорода Кишинева Чореску. 

"Пациентка была госпитализирована 30 марта в институт скорой помощи", - отметили в Минздраве.

Таким образом, в период пандемии в Молдове скончалось 35 пациентов с коронавирусом.

В Минздраве призвали всех граждан оставаться дома, а также соблюдать все меры по профилактике коронавируса.

Как уточнили в ведомстве, риску больше всего подвержены пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.  

Коронавирус в Молдове

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минздрав обнародовал новые данные по коронавирусу
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1662 человека, скончались - 35, выздоровели - 107.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)

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