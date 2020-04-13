Стало известно об еще одном летальном исходе пациента с COVID-19

Общее число погибших носителей коронавируса в Молдове увеличилось до 35 человек. Таковы последние данные Минздрава.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Еще один пациент с подтвержденным инфицированием COVID-19 скончался, сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, речь идет о 78-летней женщине из пригорода Кишинева Чореску.

"Пациентка была госпитализирована 30 марта в институт скорой помощи", - отметили в Минздраве.

Таким образом, в период пандемии в Молдове скончалось 35 пациентов с коронавирусом.

В Минздраве призвали всех граждан оставаться дома, а также соблюдать все меры по профилактике коронавируса.

Как уточнили в ведомстве, риску больше всего подвержены пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введенои действуетиз-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1662 человека, скончались - 35, выздоровели - 107.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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