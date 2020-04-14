В Первомайске поймали по горячим следам нерадивого угонщика

Угнанный автомобиль мужчина бросил на одной из улиц поселка, о вот прихваченные с собой деньги ему еще предстоит вернуть.

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – Sputnik. Об угоне автомобиля и пропаже денег в правоохранительные органы сообщил предприниматель из поселка Первомайск. Днем злоумышленник проник в административное помещение, расположенное на территории фермы. Похитил кошелек и ключи от машины Chrysler, после чего скрыла на ней в неизвестном направлении.

"Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, временно зарегистрированный в Тирасполе", - сообщили в правоохранительном ведомстве Приднестровье.

Как выяснилось, ранее он бывал в кабинете у руководителя фермерского хозяйства, когда обращался с вопросом о трудоустройстве. Угнанный автомобиль мужчина бросил на улице Садовой поселка Первомайск. Транспортное средство вернули законному владельцу. Часть похищенных денег изъята.

Проводится доследственная проверка.

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