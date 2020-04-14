Ничего святого - в условиях ЧП у пенсионеров отнимают последние деньги

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Вот уже пятую неделю по всей Молдове действуют карантинные ограничения, однако для тех, кто решает преступить закон, ограничений нет - они готовы пойти на дерзкое и циничное преступление, как по Достоевскому, лишь бы заработать.

Сотрудники Инспектората полиции столичного сектора Ботаника задержали во вторник 35-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионерку и ограблении.

На допросе в полицейском участке мужчина признался в содеянном, сообщив, что выслеживал пожилую, 91-летнюю женщину от магазина до подъезда и, убедившись, что никого рядом нет, ограбил ее, сильно толкнув старушку и выхватив сумку, в которой находилась денежная сумма в 1200 леев.

Пострадавшая, придя домой, незамедлительно позвонила в полицию и сообщила о циничном преступлении.

На место происшествия выехала опергруппа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В результате оперативных действий грабителя задержали.

Если его вина будет доказана в суде, молдавскому "Раскольникову" грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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