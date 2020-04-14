22:57 14 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Руки пенсионерки, иллюстративное фото.

Ничего святого - в условиях ЧП у пенсионеров отнимают последние деньги

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (661)
23210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200414/29882295/nichego-svyatogo-v-usloviyakh-chepe-u-pensionerov-otnimayut-poslednie-dengi.html

Сотрудники столичной полиции задержали грабителя, лишившего пожилую женщину всей пенсии, преступник подстерегал пожилую женщину у подъезда.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Вот уже пятую неделю по всей Молдове действуют карантинные ограничения, однако для тех, кто решает преступить закон, ограничений нет - они готовы пойти на дерзкое и циничное преступление, как по Достоевскому, лишь бы заработать. 

Сотрудники Инспектората полиции столичного сектора Ботаника задержали во вторник 35-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионерку и ограблении. 

На допросе в полицейском участке мужчина признался в содеянном, сообщив, что выслеживал пожилую, 91-летнюю женщину от магазина до подъезда и, убедившись, что никого рядом нет, ограбил ее, сильно толкнув старушку и выхватив сумку, в которой находилась денежная сумма в 1200 леев. 

Медицинская маска и перчатки.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Лицо под маской: реальная опасность не коронавирус, а ограбление
Пострадавшая, придя домой, незамедлительно позвонила в полицию и сообщила о циничном преступлении.

На место происшествия выехала опергруппа для выяснения всех обстоятельств случившегося. 

В результате оперативных действий грабителя задержали.

Если его вина будет доказана в суде, молдавскому "Раскольникову" грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (661)

По теме

Ограбление в медицинской маске - полиция задержала преступника
Суд вынес наказание последнему участнику дерзкого ограбления в Кишиневе
Теги:
расследование, Кишинев, полиция, ограбление, пенсионерка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Лукашенко предложил перейти из онлайна в офлайн: как прошла видеоконференция ЕАЭС
Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться