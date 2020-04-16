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Сотрудник МЧС во время учений, архивное фото

Из полусгоревшего дома в Дубоссарах удалось спасти человека

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200416/29896773/iz-polusgorevshego-doma-v-dubossarakh-udalos-spasti-cheloveka.html

Пламя охватило практически весь дом на одной из улиц города Дубоссары, однако огнеборцам удалось вырвать из него 67-летнего пенсионера.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. В огне чуть не погиб 67-летний житель города Дубоссары. Только удача, домашний кот да смелость пожарных спасли его от неминуемой смерти.

"Пожар на улице Знаменской города Дубоссар начался поздним вечером. Объятую пламенем крышу увидели соседи", - рассказали в МВД Приднестровья.

Игорь Флогимон
© Sputnik / Osmatesco
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Хозяина разбудил домашний кот. Только выбраться из дома мужчина уже не смог - полыхала входная дверь. Единственным укрытием и спасением стало помещение ванной комнаты. Там его и обнаружили пожарные. И с отправлением продуктами горения пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

"Специалисты ликвидировали пожар в течение часа. Огнем уничтожена кровля дома, внутри закопчены стены", - пояснили в ведомстве.

Возможная причина возгорания - неосторожность при курении. Накануне ЧП мужчина курил во дворе. Там же бросил непотушенный окурок, от которого, вероятно, и воспламенились сгораемые конструкции.

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Теги:
пожарные, пожар, огонь, Дубоссары, Приднестровье


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