Из полусгоревшего дома в Дубоссарах удалось спасти человека

Пламя охватило практически весь дом на одной из улиц города Дубоссары, однако огнеборцам удалось вырвать из него 67-летнего пенсионера.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. В огне чуть не погиб 67-летний житель города Дубоссары. Только удача, домашний кот да смелость пожарных спасли его от неминуемой смерти.

"Пожар на улице Знаменской города Дубоссар начался поздним вечером. Объятую пламенем крышу увидели соседи", - рассказали в МВД Приднестровья.

Хозяина разбудил домашний кот. Только выбраться из дома мужчина уже не смог - полыхала входная дверь. Единственным укрытием и спасением стало помещение ванной комнаты. Там его и обнаружили пожарные. И с отправлением продуктами горения пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

"Специалисты ликвидировали пожар в течение часа. Огнем уничтожена кровля дома, внутри закопчены стены", - пояснили в ведомстве.

Возможная причина возгорания - неосторожность при курении. Накануне ЧП мужчина курил во дворе. Там же бросил непотушенный окурок, от которого, вероятно, и воспламенились сгораемые конструкции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova