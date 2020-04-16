Из полусгоревшего дома в Дубоссарах удалось спасти человека

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. В огне чуть не погиб 67-летний житель города Дубоссары. Только удача, домашний кот да смелость пожарных спасли его от неминуемой смерти.
"Пожар на улице Знаменской города Дубоссар начался поздним вечером. Объятую пламенем крышу увидели соседи", - рассказали в МВД Приднестровья.
"Специалисты ликвидировали пожар в течение часа. Огнем уничтожена кровля дома, внутри закопчены стены", - пояснили в ведомстве.
Возможная причина возгорания - неосторожность при курении. Накануне ЧП мужчина курил во дворе. Там же бросил непотушенный окурок, от которого, вероятно, и воспламенились сгораемые конструкции.
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