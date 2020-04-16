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Для кого-то - карантин, для других - период "каменного века" в столице - видео

© CC0 / Pixabay / Pavlofox
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200416/29901081/dlya-kogo-to-karantin-dlya-drugikh-period-kamennogo-veka-v-stolitse-video.html

Пока большинство кишиневцев соблюдает карантин, сидя дома, хулиганы творят в столице непотребные вещи - троих из них задержали сотрудники полиции Кишинева.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Вели себя, как в "каменном веке" - так описал сторож одного из столичных магазинов атаку хулиганов на коммерческую точку, совершенную в минувший вторник. Трое молодчиков выкрикивали нецензурные выражения, вели себя неадекватно, а на призыв охранника магазина к порядку начали бросать в него камни. 

Дикая картина произошла на улице Василе Лупу в столичном секторе Буюканы. После того, как двое подростков и один совершеннолетний выместили свою агрессию, разбив витрины магазина, они скрылись в неизвестном направлении.

Сторож незамедлительно вызвал экипаж полиции, набрав единый номер 112.  Следователям удалось задержать уличных хулиганов и доставить их на допрос в Инспекторат полиции Буюкан. Там сторож опознал агрессивных молодчиков, их узнал и свидетель - случайный прохожий, наблюдавший за дикой картиной, происходившей по улице Василе Лупу. 

Следователи установили: молодые люди - давно не в ладах с законом, ранее они получили уголовное наказание за кражу, совершенную на одной из улиц столицы. 

За хулиганскую выходку всем троим грозит до 3 лет тюремного заключения или штраф в размере до 67 тысяч леев.

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Теги:
задержание, хулиганы, полиция


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