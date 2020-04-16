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Сотрудник МЧС во время учений, архивное фото

Пожар с эвакуацией: в Рыбнице сгорел магазин со взрывоопасными предметами

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200416/29903375/pozhar-s-evakuatsiey-v-rybnitse-sgorel-magazin-so-vzryvoopasnymi-predmetami.html

Ликвидации пожара длилась несколько часов в темное время суток. Жителей дома, расположенного рядом, на время тушения эвакуировали.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. Масштабный пожар в магазине одежды, разбудивший жителей многоэтажки на улице Кирова города Рыбница, начался поздним вечером 15 апреля. На тушение были брошены силы двух пожарных подразделений. Направлены четыре расчета спасателей. Задействованы также сотрудники, находившиеся дома.

"Срочно потребовалась эвакуация жильцов. Из-за временного отсутствия электричества входную дверь в подъезд пришлось взламывать специальными инструментами. Около 50 человек – взрослых и детей – вывели на улицу", - рассказали в пресс-службе МВД.

Лесные пожары возле бывшей Чернобыльской АЭС
© Ruptly
Лесные пожары возле бывшей Чернобыльской АЭС - видео
Три женщины надышались дымом. Двум из них врачи оказали помощь на месте. Госпитализировать пришлось 80-летнюю рыбничанку.

Для бесперебойной подачи воды технику подключали к пожарным гидрантам. Сбить пламя огнеборцам удалось только через час. Тушение затрудняло сложное строение магазина, сильное задымление и большая пожарная нагрузка. Внутри хранилось множество взрывоопасных предметов и изделий из картона.

Магазин выгорел полностью. Завершили ликвидацию пожара только уже ночью. Из-за сильного задымления попасть в свои квартиры люди смогли лишь через полтора часа после окончательного тушения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарного надзора. Одной из вероятных причин ЧП называют нарушение правил эксплуатации электропроводки в торговом помещении. Разбирательство продолжается.

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Теги:
пожарники, пожар, магазин, Приднестровье


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